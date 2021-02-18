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۳۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۲۱

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

اتحادیه اسلامی امکان گسترش در جهان اسلام را دارد

اتحادیه اسلامی امکان گسترش در جهان اسلام را دارد

کرمانشاه- دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: اتحادیه اسلامی امکان گسترش در جهان اسلام را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری بعد از ظهر امروز در نشست با مدیران ادارات و نهادهای فرهنگی استان کرمانشاه به آرمان بزرگ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اشاره و اظهار کرد: نوسازی و بهره‌مندی از عقلانیت در جهان اسلام برای دستیابی به وحدت امت اسلامی آرمان بزرگ این مجمع است که مقام معظم رهبری در حکم صادره بر آن تاکید دارد.

وی تشکیل اتحادیه اسلامی را یک نوآوری در راستای نظریه پردازی نوین در سطح جهان اسلام دانست و افزود: تشکیل اتحادیه اسلامی در گام دوم انقلاب امکان جهانی شدن و گسترش در سطح جهان اسلام را دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مدل مفهومی اتحادیه اسلامی دارای لایه‌های مختلفی است، بیان کرد: امت واحده یعنی تمامی مسلمانان در سراسر جهان زیر یک چتر قرار بگیرند که معیت این مهم قطعاً با رسول الله است.

وی با اشاره به ویژگی‌های معیت حضرت محمد (ص) ادامه داد: معیت با رسول الله دارای ۲ ویژگی تقابل با دشمن و دوستی و مهربانی با یکدیگر است.

کد مطلب 5150421

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
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      رفع وابستگی های اقتصادی و سیاسی کشورهای اسلامی به غرب و کمک به استقلال اقتصادی منطقه، تقریب مذاهب و اتحاد شیعه و سنی، پایان درگیری های منطقه و خارج کردن نیروهای فرامنطقه ای از تبادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه در تشکیل تمدن نوین اسلامی و اتحاد اسلامی موثر است و قدرت نفوذ ما را نیز افزایش میدهد

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