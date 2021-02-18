به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز به دنبال برگزاری انتخابات دومین دوره مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان در آذرماه، هیأت رئیسه مجمع با رأی اعضاء مشخص شدند.
بر این اساس علی حصاری به عنوان رئیس، صیاد ولی پور به عنوان نایب رئیس و احسان دایی به عنوان دبیر مجمع برای ۲ سال انتخاب شدند.
لازم به ذکر است این انتخابات با حضور رؤسای کانونهای فرهنگی تبلیغی استان آذربایجان شرقی و در محل دفتر معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
در استان آذربایجان شرقی در حال حاضر ۷۰ کانون در حوزههای مختلف فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و تبلیغی فعالیت میکنند.
اهم مأموریت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی عبارت است از استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگی تبلیغی و اجتماعی موجود، استفاده از توان و تجارب کانونهای فرهنگی تبلیغی در طراحی، برنامه ریزیهای فرهنگی با بهرهمندی از ابزار نوین تبلیغ، ایجاد هماهنگی بین کانونهای فرهنگی تبلیغی در سطح استان به منظور رصد اولویتها، مقابله با آسیبهای اجتماعی، رصد مشکلات مشترک پیش روی کانونهای فرهنگی تبلیغی استان و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهیهای دینی رؤسای کانونها.
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