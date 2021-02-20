به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی، شنبه شب در پایان سفر روز نخست خود به استان یزد در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشته ها افزایش یافته به نحوی که اکنون در لوازم خانگی تا ۷۵ درصد و خودرو تا ۸۰ درصد به تولید داخلی رسیده ایم.

وی عنوان کرد: در حوزه پوشاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته، کار کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است.

رزم حسینی تاکید کرد: آمادگی داریم در یزد با توجه به اینکه قطب نساجی کشور است، شهرک ویژه پوشاک راه اندازی کنیم که لازم است برای این موضوع جانمایی انجام شود و این شهرک به نحوی ایجاد شود که امکان تکمیل زنجیره پوشاک فراهم باشد.

وی با اشاره به اینکه واردات ۲ هزار و ۵۰۰ کالا در کشور محدود و حتی تحریم شده است، افزود: این محدودیت‌ها برای رونق تولید داخل انجام شده و حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، محدودیت واردات این کالاها ادامه خواهد یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مرغ و تخم مرغ نیز بیان کرد: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می شود اما جهاد کشاورزی به دنبال تولید کلزا است.

وی خطاب به امام جمعه یزد بیان کرد: توصیه شما در مورد خودکفایی در تولید دام را به مسئولان جهاد کشاورزی خواهیم رساند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه گام های اساسی برداریم.