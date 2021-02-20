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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

مخالفت یحیی و مدیرعامل؛

پیشنهاد عجیب مهاجم لژیونر برای پیوستن به پرسپولیس

پیشنهاد عجیب مهاجم لژیونر برای پیوستن به پرسپولیس

شهریار مغانلو برای حضور کوتاه مدت در پرسپولیس پیشنهاد عجیبی را به این باشگاه ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه لیست خرید خود به مدیرعامل این باشگاه خواهان جذب شهریار مغانلو مهاجم ایرانی سانتاکلارا پرتغال شد.

مغانلو که در ابتدای فصل نیز در لیست پرسپولیس بود برای لژیونر شدن حاضر شد به تیم سانتاکلارا برود اما در جمع شاگردان یحیی گل محمدی قرار نگیرد.

با این حال محرومیت ۶ ماهه عیسی آل کثیر از سوی AFC باعث شد تا یحیی بار دیگر خواهان جذب این مهاجم شود و او را پای میز مذاکره با جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه قرار دهد.

با این حال مغانلو برای آمدن به پرسپولیس پیشنهاد عجیبی را ارائه کرده است که با مخالفت صریح مدیرعامل و سرمربی این تیم روبرو شده است.

باشگاه سانتاکلارا برای صدور رضایتنامه قرضی مغانلو ۷۰ هزار دلار درخواست کرده است. همچنین این بازیکن برای نیم فصل حضور قرضی خود خواهان دریافت مبلغ سه میلیارد تومان شده است.

شروطی که هیچیک از آنها با خواسته‌های باشگاه پرسپولیس همخوانی ندارد. سمیعی دنبال جذب قطعی مغانلو بوده اما حاضر نیست مبلغی را به عنوان رضایتنامه به باشگاه سانتاکلارا بدهد. ضمن اینکه گل محمدی نیز برای حفظ تعادل در قراردادهای مالی بازیکنان خود مخالف پرداخت سه میلیارد تومان برای مدت پنج ماه به مغانلو است.

بنابراین مهاجم لژیونر ایرانی فوتبال باشگاهی پرتغال تنها در صورت تغییر شرایط خود می‌تواند پیراهن پرسپولیس را در نیم فصل دوم بر تن کند در غیر این صورت جایی در لیست بازیکنان این تیم در دور برگشت لیگ برتر بیستم و لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا ندارد.

کد مطلب 5151181
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • مجتبی IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      50 9
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      شما با همان نیمکت نشینی در باشگاه سانتاکلارا حال کن .
    • NL ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      42 11
      پاسخ
      سلام بهتر از مغانلوهم هست ،،،خودمغانلوازپرسپولیس به آنجارفته آنجایی هم که رفته سطحش بالاتر از پرسپولیس نیست میخوام اصلا نیارنش
    • Fazel IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      50 5
      پاسخ
      خوبه تو تیمی هستش که تاحالا اسم‌اون تیمو کسی نشنیده،باید سه میلیارد بدی تو رو تو پرسپولیس راه بدن
    • حسن IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      32 10
      پاسخ
      تفاوت پرسپولیس با استقلال تو همینه تو چند سال اخیر به هیچ بازیکنی باج نداده و پول رضایت نامه یحیی رو فقط متقبل شد چون مربی خوب قضیش با بازیکن متفاوته در حالی که استقلال میلیاردی رضایتنامه شجاعان و تبریزی و غیره رو داده تفاوت یعتی همین
    • رحمان IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      40 10
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      پوشیدن لباس تیم پرسپولیس لیاقت میخواهد.بعضیها وقتی پرسپولیس پیشنهاد بهشون میده فکر میکنن سوپر من هستن ولی سوپرمن اصلی همین بازیکنای فعلی هستن.لقایش را به بقایش ببخشید.
    • IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      31 10
      پاسخ
      پوشیدن پیراهن پرسپولیس لیاقت میخواد و بازیکنی که بخاطر پول بخواد بیاد به این تیم همون که نباشه خیلی بهتره پرسپولیس عشق میخواد نه پول
    • محمد IR ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      32 7
      پاسخ
      مغانلو‌باید‌۶ملیارد‌بده‌تاراش‌بدن‌تو‌پرسپولیس‌‌‌‌که‌اونم‌فقط‌نیمکت‌نشین‌باشه
      • IR ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
        3 5
        پول مردم است بزارید بدن ازجیب خودشون که نمیدن
    • انوش US ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
      4 2
      پاسخ
      خداییش بازیکن خیلی خوبیه اما بااین شرایط نه....
      • ناشناس IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
        1 1
        بله درسته
    • هانی IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      2 5
      پاسخ
      این باید دسته ۵ بازی کنه میای پرسپولیس باید چیزی بدی نه که ۳ میلیارد بگیری
    • اردی بیرو IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      3 3
      پاسخ
      مهاجم پولکی نمیخوایم ،همون مهدی عبدی کافیه ، عیسی هم که سیزده به در میاد ماکه دفاع آخرمون گل میزنه مغانلو میخوایم چکار ، عبدی رو هم میذاریم برا گلزنی تو بازیهای حساسمون گل بزنه مث دربی یا حذفی آسیا
    • Amir IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      0 4
      پاسخ
      پ‌.ن.پ شما فکر می‌کردید براتون مفتی بازی میکنه

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