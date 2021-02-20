پیشنهاد عجیب مهاجم لژیونر برای پیوستن به پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه لیست خرید خود به مدیرعامل این باشگاه خواهان جذب شهریار مغانلو مهاجم ایرانی سانتاکلارا پرتغال شد.

مغانلو که در ابتدای فصل نیز در لیست پرسپولیس بود برای لژیونر شدن حاضر شد به تیم سانتاکلارا برود اما در جمع شاگردان یحیی گل محمدی قرار نگیرد.

با این حال محرومیت ۶ ماهه عیسی آل کثیر از سوی AFC باعث شد تا یحیی بار دیگر خواهان جذب این مهاجم شود و او را پای میز مذاکره با جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه قرار دهد.

با این حال مغانلو برای آمدن به پرسپولیس پیشنهاد عجیبی را ارائه کرده است که با مخالفت صریح مدیرعامل و سرمربی این تیم روبرو شده است.

باشگاه سانتاکلارا برای صدور رضایتنامه قرضی مغانلو ۷۰ هزار دلار درخواست کرده است. همچنین این بازیکن برای نیم فصل حضور قرضی خود خواهان دریافت مبلغ سه میلیارد تومان شده است.

شروطی که هیچیک از آنها با خواسته‌های باشگاه پرسپولیس همخوانی ندارد. سمیعی دنبال جذب قطعی مغانلو بوده اما حاضر نیست مبلغی را به عنوان رضایتنامه به باشگاه سانتاکلارا بدهد. ضمن اینکه گل محمدی نیز برای حفظ تعادل در قراردادهای مالی بازیکنان خود مخالف پرداخت سه میلیارد تومان برای مدت پنج ماه به مغانلو است.

بنابراین مهاجم لژیونر ایرانی فوتبال باشگاهی پرتغال تنها در صورت تغییر شرایط خود می‌تواند پیراهن پرسپولیس را در نیم فصل دوم بر تن کند در غیر این صورت جایی در لیست بازیکنان این تیم در دور برگشت لیگ برتر بیستم و لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا ندارد.