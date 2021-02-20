واشنگتن پیشنهادی برای تحریم جدید نورد استریم ۲ ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه کشمکش های میان روسیه و ایالات متحده در خصوص پروژه نورد استریم ۲، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پیشنهادی برای تحریم جدید علیه این پروژه ندارد.

وزارت خارجه آمریکا با ارسال نامه ای به کنگره این کشور این موضوع را به اطلاع سنا و مجلس نمایندگان رسانده است.

پیشتر اعلام شده بود که آمریکا قصد اعمال تحریم های جدید علیه این پروژه بویژه کشتی «فورچونا» که در این پروژه مشغول فعالیت است را دارد.

این در حالی است که نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال از تلاش دولت «بایدن» برای آماده سازی فهرست رسمی شرکت‌های دخیل در پروژه خرید گاز از روسیه موسوم به «نورد استریم ۲» جهت اعمال تحریم‌های احتمالی علیه آنها خبر داد.

این نشریه با انتشار مطلبی تحت این عنوان نوشت: «یک مقام آلمانی که نام وی فاش نشده اعلام کرده که دولت آمریکا مذاکراتی را با برلین در راستای آینده پروژه نورد استریم ۲ آغاز کرده و پیام تهدید آمیز مبتنی بر احتمال قرار گرفتن شرکت‌های دخیل در ساخت این پروژه در فهرست تحریم واشنگتن را به طرف آلمانی منتقل کرده است».

دولت بایدن از زمان روی کار آمدن تاکنون، چند بیانیه در خصوص پروژه خط لوله گاز نورد استریم ۲ صادر کرده و ماه گذشته نیز «جن ساکی»، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور بایدن، این پروژه را «توافقی بد برای اروپا» دانسته و به دنبال مذاکره با شرکای اروپایی خود در راستای پا پس کشیدن از این پروژه است.