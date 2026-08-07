به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز، ضمن گرامیداشت حماسه عظیم اربعین حسینی، از حضور حماسی مردم جزیره هرمز در مراسم جاماندگان اربعین و تلاش خستگی‌ناپذیر موکب‌داران تقدیر و امنیت و رفاه کنونی را در گرو اتحاد و همدلی ذیل ولایت دانست.

امام جمعه هرمز با اشاره به توطئه‌های روزافزون دشمنان اسلام با بهره‌گیری از ابزارهای مدرن، بر ضرورت هوشیاری و بصیرت ملت تأکید کرد و اظهار داشت: قرآن، پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) محور وحدت و همدلی هستند؛ دشمنان شبانه‌روز علیه نظام اسلامی نقشه می‌کشند، اما تشخیص به‌موقع نیرنگ‌های آنان، توطئه‌هایشان را بی‌اثر خواهد کرد.

وی در ادامه با یادآوری خونخواهی رهبر شهید انقلاب، قصاص را ضامن حیات و امنیت جامعه برشمرد و تصریح کرد: قرآن کریم می‌فرماید قصاص برای تأمین حیات و امنیت است؛ اگر این اصل اجرا نشود، امنیت از بین می‌رود. ما اگر خواهان زندگی حقیقی هستیم، باید اهل خونخواهی باشیم.

خطیب جمعه هرمز در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا، با لحنی قاطع و کوبنده هشدار داد و گفت: آمریکا به‌خوبی می‌داند که ایران اسلامی از هیچ تهدیدی هراسی ندارد؛ آنها بارها ما را تهدید کرده و هر بار از تهدید خود عقب‌نشسته‌اند. اما بدانند اگر کوچک‌ترین تعرضی به زیرساخت‌های ایران صورت گیرد، تمام زیرساخت‌های کشورهای منطقه که به آمریکا وابسته هستند، در آتش پاسخ کوبنده ایران خواهد سوخت. این حرکت ناسنجیده، نه تنها به نفع آمریکا نیست، بلکه خودکشی راهبردی برای واشنگتن و متحدانش خواهد بود.

وی با رد صریح گفتمان سازش و امتیازدهی به دشمن، افزود: برخی می‌گویند بدهیم برود و از همه خواسته‌های دشمن تمکین کنیم؛ این گفتمان وادادگی و عقب‌نشینی از منطق مقاومت است که به‌شدت غلط است. گفتمان درست آن است که با اقتدار و هوشمندی در برابر زیاده‌خواهی دشمن بایستیم و ذیل فرمان ولایت فقیه، تا پیروزی نهایی پیش برویم.

امام جمعه هرمز، پرچم‌دار جبهه حق را انبیای الهی و ائمه طاهرین (ع) دانست و خاطرنشان کرد: مؤمنان باید با حجت خدا همراه شوند؛ اخلاق و شریعت در مدار ولایت معنا می‌یابد. جبهه باطل نیز محور خود را ولایت شیطان قرار داده است و هرکس به آن متصل شود، رفتارش ظلمانی می‌شود. محور وحدت، ولایت الله است و همه باید به ریسمان محکم الهی چنگ بزنیم و از فرمان او سرپیچی نکنیم.

وی تأکید کرد: اگر به دشمن دلگرم شویم، عذاب الهی گریبانگیر ما خواهد شد؛ راه نجات، دوستی با خداوند و تمسک به ولایت است که ما را در برابر دشمنان به پیروزی می‌رساند. روز قیامت، هر کس با امام خود محشور می‌شود؛ خوشا به حال کسانی که از حجت‌های خدا اطاعت کرده و رستگار شدند.