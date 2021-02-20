«مرد فراری» استیون کینگ فیلم می شود/ اقتباسی جدید و وفادار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «مرد فراری» با اقتباسی جدید به کارگردانی ادگار رایت ساخته می‌شود.

این رمان آینده‌نگرانه استیون کینگ که نویسنده نخستین بار آن را با نام مستعار ریچارد باخمن منتشر کرد، در اقع بازسازی فیلم ۱۹۸۷ با بازی آرنولد شوارتزنگر نیست. مایک باکال فیلمنامه این فیلم را بر مبنای برداشتی که با همکاری رایت از رمان داشته، نوشته است و به نظر می‌رسد بیشتر از فیلم قبلی به رمان وفادار باشد.

ادگار رایت شیفته این رمان شده و در حالی که سال ۲۰۱۷ قرار بود فیلم ساخته شود، اکنون بسیار خوشحال است که این امر عملی می‌شود. وی گفت اگر می‌توانست ساخت هر فیلمی را انتخاب کند انتخابش همین فیلم می‌بود.

کینگ این رمان را سال ۱۹۸۲ منتشر کرده است و هنوز داستانی هیجان انگیز دارد که به نوعی با فرهنگ سیاسی و پاپ تلفیق شده و ترکیبی از فیلم سیاسی، علمی تخیلی و ترسناک است.

رایت با نقدهای خیلی خوبی برای ساخت مستند «برادران اسپارکس» روبه رو شد که ماه پیش به صورت مجازی در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد. فیلم بعدی وی «آخرین شب در سوهو» بهار اکران می‌شود.

این کارگردان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی از سال ۱۹۹۴ تاکنون مشغول فعالیت بوده و کارگردان و نویسنده فیلم‌هایی چون «بیبی راننده»، «ته دنیا»، «شان می میرد» و «پلیس خفن» بوده است.

نسخه قبلی «مرد فراری» به کارگردانی پل مایکل گلیسر در اوایل قرن بیست و یکم می‌گذرد که آمریکا به دنبال یک شکست عظیم اقتصادی با یک حکومت پلیسی اداره می‌شود. خلبان هلی‌کوپتر پلیس، بن ریچاردز با بازی شوارتزنگر که دستور دارد شورشیان در جستجوی غذا را هدف آتش قرار دهد، از این کار خودداری می‌کند و مقامات برای عوام فریبی، ریچاردز را مسئول کشتار معرفی می‌کنند و او را به زندانی مخوف می‌اندازند.