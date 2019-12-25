به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «کری» از داستان‌های مشهور استیون کینگ در قالب یک سریال محدود، برای شبکه FX ساخته می‌شود.

این سریال اقتباسی جدید از رمان «کری» است که سال ۱۹۷۴ منتشر شد. این پروژه در مراحل ابتدایی خود است و اطلاعی بیشتر از آن در دست نیست.

در سال ۲۰۱۳ «سونی-اسکرین جمز فیلم» فیلمی از این رمان با بازی کلوئی گریس مورتز و جولین مور به کارگردانی کیمبرلی پیرس بر مبنای فیلمنامه لارنس دی کوهن ساخته شد.

نسخه‌های دیگری هم از کری موجود است و این رمان نخستین بار در سال ۱۹۸۸ به برادوی هم راه یافت و سال ۲۰۰۲ نیز یک فیلم تلویزیونی به کارگردانی دیوید کارسون از آن ساخته شد.

البته نسخه سال ۱۹۷۶ را نباید فراموش کرد که به کارگردانی برایان دی‌پالما موفق شد نامزدی اسکار را برای سیسی اسپاسک رقم بزند. پیپر لوری نیز نامزدی بهترین بازیگر مرد مکمل را در اسکار ۱۹۷۷ برای همین فیلم کسب کرد.

«کری» تنها پروژه تصویری بر مبنای یکی از آثار استیون کینگ نیست و چند اثر دیگر بر مبنای داستان‌های این نویسنده در دست ساخت است که ساخت سریالی برای شبکه اپیکس با اقتباس از داستان کوتاه «جروسلمز لات» با بازی آدرین برودی به کارگردانی آلس رأس پری از جمله آنهاست.

نسخه‌ای سینمایی از «ایستادگی» که رمانی ترسناک / فانتزی و پسارستاخیزی است، نیز برای سی‌بی‌اس در دست ساخت.