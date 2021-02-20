زورگویی اوبر به رانندگانش در انگلیس متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، اوبر نبرد قضائی و حقوقی علیه رانندگان خود را در انگلیس باخت و انتظار می‌رود هزاران راننده طرف قرارداد با این شرکت برای دریافت غرامت از آن اقدام کنند.

اپلیکیشن اوبر در بیش از ده هزار شهر در سراسر جهان مشغول فعالیت است، اما اکثر رانندگان آن در قالب قرارداد خویش فرمایی با اوبر همکاری می‌کنند و همین مساله موجب می‌شود که از دریافت حقوق بر مبنای قوانین کار و حداقل دستمزد و نیز پرداخت پاداش و حقوق در ایام تعطیلات و غیره محروم شوند.

اگر چه عقد قرارداد خویش فرمایی باعث می‌شود که افراد خود زمان و ساعات فعالیت حرفه‌ای خویش را مشخص کنند، اما این امر زمینه را برای سوءاستفاده و استثمار نیروی کار نیز فراهم می‌آورد و لذا دادگاهی در انگلیس بعد از بررسی شکایت رانندگان اوبر در این زمینه به نفع آنان رأی داد.

رسیدگی به این پرونده از سال ۲۰۱۶ در جریان بوده و اوبر به شیوه‌های مختلف تلاش کرده تا جلوی موفقیت رانندگان را بگیرد. اما در نهایت دیوان عالی انگلیس به نفع رانندگان حکم صادر کرد. این دیوان آخرین مرجع و عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر در انگلیس به‌شمار می‌رود.

با این تحول، اوبر مجبور به تغییر همه جانبه مدل کسب و کار خود در انگلیس خواهد بود و باید مواردی همچون کرایه‌های جدید، شرایط قرارداد و توانایی جریمه رانندگان در صورت عدم پذیرش چندین سفر را تعیین کند.