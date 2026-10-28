 حوادث ۲۴ ساعت گذشته اصفهان یک فوتی و ۸ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته مجموعاً ۳ مورد حادثه در سطح استان به وقوع پیوسته که شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای و یک مورد فوریت پزشکی بوده است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، در این حوادث ۹ نفر دچار حادثه شدند که ۸ نفر از آنان مصدوم شدند. از این میان، ۲ مصدوم توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر خدمات درمان سرپایی دریافت کرد و متأسفانه یک نفر نیز در صحنه حادثه فوت شد.

مومنی افزود: پایگاه‌های امداد و نجات «قرقچی میمه»، «کرکس نطنز» و «ابیازن نطنز» در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته مشارکت و حضور فعال داشته‌اند.