به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر خزه، کتاب «نه به پلاستیک بیشتر؛ چگونه می‌توان تغییر ایجاد کرد» نوشته مارتین دوری به‌تازگی با ترجمه ریحانه عسگری توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

مارتین دوری که از او به‌عنوان رهبر جنبش ضدپلاستیک در جهان یاد می‌شود، در این‌کتاب به زبانی ساده و در عین حال علمی و مستدل، بیان می‌کند که پلاستیک چه آسیب‌های فاجعه‌باری به محیط زیست و مخصوصاً اقیانوس‌ها و آبزیان وارد کرده است. البته او تصویر قالبی از پلاستیک را در ذهن مخاطب فرو می‌ریزد و نشان می‌دهد که حتی نوشیدن یک فنجان چای کیسه‌ای یا اصلاح صورت و استفاده از بادکنک و اکلیل هم می‌تواند برای محیط زیست، مضر و مخرب باشد!

با این‌حال، دوری قصد ندارد مخاطب را به هراس انداخته و از زندگی بیندازد، بلکه کاملاً به‌عکس، در این کتاب کوشیده با راهکارهایی آسان و کاربردی که فقط دو دقیقه زمان می‌برند، خواننده را تشویق کند که بدون دردسر و زحمت، مصرف پلاستیک خود را به حداقل برساند.

مارتین دوری پیشتر با راه‌اندازی هشتگ «پاکسازی دودقیقه‌ای ساحل» به موفقیت و دستاوردی بین‌المللی رسیده بود و حالا همان راه‌حل‌های آن هشتگ را در این کتاب مطرح کرده است، اما فراتر از سواحل و برای همه فضاهای زندگی.

در بخشی از این‌کتاب آمده است:

« در این کتاب، چندین ایده‌ برای کاهش مصرف پلاستیک به شما داده می‌شود. هر ایده در قالب یک هشتگ راه‌حل دودقیقه‌ای است؛ یک راه‌حل راحت و ساده برای رهایی از شرِ پلاستیک. ممکن است هریک از راه‌حل‌های دودقیقه‌ای به‌خودی‌ خود امر مهمّی به شمار نیایند، اما همه‌ی آنها در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. انجام یک راه‌حل دودقیقه‌ای اصلاً وقت زیادی از شما را نمی‌گیرد: فقط دو دقیقه! اما گامی به سوی ایجاد یک تغییر بامعنا در سراسر جهان خواهد بود.»

این‌کتاب با ۱۰۴ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.