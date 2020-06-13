به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «همه چیز درباره‌ عشق» نوشته بل هوکس به‌تازگی با ترجمه آزاده اتحاد توسط نشر خزه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌ناشر پیش‌تر کتاب «زائر سینما (واکر پروسی)» را هم با ترجمه این‌مترجم راهی بازار نشر کرده است.

عنوان فرعی کتاب «همه‌چیز درباره‌ عشق»، «نگاهی نو» است و نگاهی نو به مقوله عشق دارد. اما عشق، تنها موضوعی نیست که بل هوکس در کتاب خود از مناظر و زوایای گوناگون به آن پرداخته است. بلکه این‌نویسنده به بهانه‌ عشق، موضوعات دیگری را هم شرح و بسط داده که اتفاقاً در جغرافیا و زمانه‌ فعلی، دانستن و آموختن درباره‌ آنها مفید است: دروغگویی، خلوت و تنهایی، طمع‌کاری و پول‌پرستی، مصرف‌گرایی و ساده‌زیستی، تنبیه و مراقبت از فرزندان، تأثیر رسانه‌ها بر جامعه، مرگ‌اندیشی و پذیرش مرگ، مفهوم خانواده و اهمیت نیایش.

بل هوکس نویسنده این‌کتاب، منتقد فرهنگی و نظریه‌پرداز فمینیست است و نشریه‌ آتنی ریدر، او را یکی از «صد روشنفکری که می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد» نامیده است. نشریه نیویورک‌تایمز هم درباره کتاب «همه چیز درباره‌ عشق» نوشته است: «این‌کتاب، اعتراف‌نامه‌ای صمیمی است که می‌گوید عشق ممکن است، و حمله‌ای است به خودشیفتگی و خودخواهی.»

این‌کتاب با ۱۸۴ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.