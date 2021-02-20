گفتار و عمل نمایندگان یکی باشد/ لزوم توجه به شفافیت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به رفتار دوگانه برخی نمایندگان در رابطه با تصویب طرح شفافیت، گفت: متأسفانه با گذشت زمان طولانی از فعالیت مجلس شاهد رفتاری دوگانه از سوی برخی نمایندگان بودیم، نمایندگانی که با وجود آنکه در برابر رسانه‌ها و چشمان مردم در ظاهر خود را موافق شفافیت آرا معرفی کردند، ولی تاکنون در عمل مانع اجرای این طرح شده‌اند، تا هم‌چنان ثابت کنند مردم را محرم خویش نمی‌دانند.

علی زاده با اشاره به وظیفه بسیج دانشجویی تصریح کرد: بسیج برخود لازم می‌داند در مواجهه جبهه‌های نبرد حق و باطل، طرف حق را گرفته و تا پای جان از آرمان‌های انقلاب دفاع کند؛ چه این جبهه باطل در خارج از مرزهای این کشور و چه در داخل مرزهای ایران و در بین مسئولین منافق و به ظاهر انقلابی باشد.

گفتار و عمل نمایندگان یکی باشد

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس بیان کرد: ملاک و شاخص برای ما گفتار و عمل انقلابی توأمان با هم است؛ نه دادن شعار که متأسفانه در بین برخی رواج پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اما بدانند و آگاه باشند که مردم و چشم ناظر آنها، جنبش دانشجویی، به هیچ‌وجه این رفتارها را تاب نیاورده و این اقدامات را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

این فعال دانشجویی گفت: اگر این نمایندگان به این رفتار خود ادامه دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، بسیج دانشجویی از آنجایی که بر خود لازم می‌داند تا به صورت شفاف مردم را در جریان عملکرد نمایندگان منتخب شأن قرار دهد، ضمن انتشار اسامی این افراد، به صورت گسترده این اقدام آنها را در حوزه انتخابیه‌شان برای مردم اطلاع‌رسانی و تشریح خواهد کرد.

علی زاده تاکید کرد: بسیج دانشجویی استان فارس با رصد عملکرد نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی همواره در پی احقاق حقوق و مطالبات مردم شریف این استان می‌باشد و کم کاری، رفتار منفعلانه، منافقانه و ضد منافع مردم شریف استان فارس را بر نمی تابد و با شدت با آن برخورد خواهد کرد.

علی زاده تصویب طرح شفافیت را مطالبه جریان دانشجویی برشمرد و افزود: بی‌شک حساسیت به شفافیت در بین مردم و نخبگان به حد اعلای خود رسیده است و بر خلاف فکر برخی نمایندگان، لازم به ذکر است که هم اکنون ظرفیت شفافیت در سطوح مختلف حکومتی و به خصوص بین مردم وجود دارد.