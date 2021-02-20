رئیس فدراسیون تکواندو بلغارستان تماشاگر ویژه لیگ برتر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «اسلامی بینف» روز جمعه اول اسفندماه به تهران سفر کرد تا هم بر تمرینات تیم ملی این کشور نظارت داشته باشد و هم با مسئولان ورزش ایران دیدار کند.

وی صبح امروز شنبه با همراهی حسن ذوالقدر سرمربی سابق تیم ملی کشورمان و فرزاد ذوالقدر سرمربی تیم ملی بلغارستان و با استقبال مجید نیری دبیر فدراسیون تکواندو کشورمان وارد سالن خانه تکواندو شد و مسابقات لیگ برتر را از نزدیک تماشا کرد.

«بینف» عضو هیأت اجرایی و نایب رئیس اتحادیه تکواندو اروپاست که چندی پیش هدایت تیم ملی تکواندو بلغارستان را به فرزاد ذوالقدر عضو پیشین تیم ملی کشورمان سپرد.

لیگ برتر تکواندو در خانه تکواندو جریان دارد.