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۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۱

در رونمایی از اولین سبد محصولات زندگی؛

تبیان اپلیکیشن «همسان‌گزینی» را فعال می‌کند

تبیان اپلیکیشن «همسان‌گزینی» را فعال می‌کند

اولین سبد محصولات محتوایی تبیان در حوزه خانواده و نیز خانه نوآوری تبیان رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد رونمایی از اولین سبد محصولات زندگی تبیان و خانه نوآوری تبیان یکشنبه ۳ اسفند با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

در این رویداد قرار است از ۶ محصول از جمله پلتفرم ازدواج و همسان‌گزینی با نام همدم، پلتفرم مشاوره پرسان، پلتفرم مدیریت اقتصادی خانواده جیب و پلتفرم ارزیابی محتوای کدومو که بیش از یک سال است که در فرآیندهای شتاب‌دهی خانه نوآوری تبیان قرار دارند، رونمایی شود.

مؤسسه تبیان از سال ۸۱ در عرصه فناوری فعال بوده و با محصولات مختلفی جزو مجموعه‌های شناخته شده در فضای مجازی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5151603

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