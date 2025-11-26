  1. هنر
حامد سلطانی مدیر پلتفرم «کدومو» شد

حامد سلطانی به عنوان مدیر جدید پلتفرم کدومو منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پلتفرم کدومو به عنوان یکی از منابع معتبر در زمینه بررسی و راهنمای انتخاب فیلم، سریال و بازی برای خانواده‌ها شناخته می‌شود.

حامد سلطانی مجری تلویزیون که پیش از این سوابقی در حوزه رسانه، تولید محتوای آموزشی و کارهای فرهنگی داشته، با هدف گسترش فعالیت‌های کدومو در زمینه تحلیل محتوای دیجیتال، هدایت این مجموعه را برعهده گرفته است.

به گفته نزدیکان این پلتفرم، دوران تازه‌ای از توسعه خدمات خانواده‌محور و فرهنگ‌نگر در فضای سرگرمی ایران در راه است.

این تغییر مدیریتی از هفته جاری اجرایی شده و انتظار می‌رود برنامه‌های جدید کدومو در ماه‌های آینده معرفی شوند.

