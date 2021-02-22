حمیدرضا قنبری مدیر امور توسعه خدمات موزه‌ای مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: ساختمان موسوم به دفینه پیش از انقلاب اسلامی با هدف تأسیس سوپر مارکت با سرمایه گذاری یکی از کلیمیان تهران به نام فریدون کهنیم تأسیس شده بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دو ساختمان یکی در سعد آباد و دیگری در همین خیابان میرداماد با فعالیت‌های مربوط به خود دفینه نامیده شدند.

وی افزود: در سال ٧٦ موزه پول در همین محل تأسیس شد و در سال ٨٥ موزه پول به محلی در پارک ارم منتقل شد و از همان سال ساختمان میرداماد عملاً هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه موزه داری کشور نداشت تا اینکه در سال ٩٥ مقرر شد، فعالیت‌های موزه‌ای در ساختمان میرداماد آغاز شود. از همان آغاز مرمت و بازسازی مشخص شد که سازه فرسوده ساختمان، دچار کمانش شده و بدون مقاوم سازی امکان بهره برداری از ساختمان وجود ندارد. بنابراین بعد از مطالعات فنی و کارشناسی با حضور مجرب‌ترین مهندسین کشور با هدف حفظ نمای ساختمان که به لحاظ معماری اثری ملی و ثبت شده به حساب می‌آمد عملیات مقاوم سازی بنا و طراحی و ساخت هنرمندانه و قابل احترام برای ساخت مجموعه‌ای فرهنگی و موزه شایسته ایران عزیز و سزاوار شأن و منزلت ملت بزرگ ایران آغاز شد. بعد از مسئولیت آقای فتاح در بنیاد مستضعفان، بعد از پانزده ماه تلاش شبانه روزی و بی وقفه چهار موزه هنر جهان، هنر اسلامی، گوهر و آرایه های تاریخی و موزه پول ایران در تراز بین‌المللی تأسیس شد و امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری به مردم بزرگ ایران اهدا شود.

وی در مورد تغییر نام موزه دفینه به سردار آسمانی گفت: ما نام ساختمان سابق دفینه را تغییر نداده‌ایم و آنچه که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت هیچ‌گونه قرابت کیفی و کمی با فعالیت‌های پیشین ساختمان میرداماد ندارد، ساختمان موزه پول به مجتمع فرهنگی و موزه‌ای فاخر و کم نظیری تبدیل شده است که قضاوت در مورد آن را به مردم ایران می‌سپاریم.

قنبری بیان کرد: ما می‌بایست برای مجتمع تاسیسی، نامی در خور انتخاب می‌کردیم، بنده نمی‌خواهم به ساحت دفینه تعرضی کرده باشم، دفینه کارکرد خودش را دارد، اهل لغت و فرهنگ نویسان محترم و دانشمند در تعریف دفینه فرموده‌اند، اشیا با ارزشی که به علت‌های مختلف در زمین دفن شده و پس از مدتهای مدید توسط جویندگان گنج بیرون کشیده شده‌اند، بنابراین دفینه یعنی زیر خاکی، از آنجا که بخش بزرگی از آثار ارائه شده در موزه‌های تاسیسی از جنس دفینه‌ها نبودند و بسیاری از آثار کم نظیر موزه‌ها از مفاخر بشری است که نسل به نسل نگهداری و منتقل شده‌اند؛ عنوان دفینه عنوان دقیقی نبود، ما باید عنوانی را بر می‌گزیدیم که زینت آفرین باشد، اسمی که به عنوان یک مفخره ملی و دینی و جهانی به مجموعه ما اعتبار و آبروی مضاعفی می‌بخشید و نامی درخشان‌تر از سردار آسمانی سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توجه ما را به خود جلب نکرد. او شخصیت ملی و سردار نامدار جهانی ماست، عزت و استقلال و آرامش و امنیت کشور مرهون حماسه آفرینی‌های شگفت انگیز اوست از روح بلندش اجازه گرفتیم تا مجتمع را با نام بلندش زینت دهیم و بنده فکر می‌کنم عالی‌ترین و ممتازترین اثر این مجتمع نام سردار سلیمانی است.

قنبری در ادامه گفت: اسفند ماه مجتمع سردار آسمانی مشتمل بر چهار موزه و موزه هنر ایران که به علت پدیده کرونا امکان بهره برداری از آن فراهم نیامده بود افتتاح خواهد شد و در بهار سال ١٤٠٠ نیز موزه بی نظیر خودروهای تاریخی در ساختمان منحصر به فرد جاده مخصوص کرج افتتاح و به مجموعه موزه‌های کشور افزوده می‌شود.