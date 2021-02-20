تازه ترین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره تازه ماهنامه مدیریت ارتباطات، مطالب خواندنی و متنوعی درباره رابطه و نسبت سلبریتیهای اینستاگرامی در گسترش پدیده قمار آنلاین، پیشرفتهای فناورانه و تاثیر آن بر قوه شناخت، نقش رسانه در انقلاب اسلامی سال ۵۷ و... مطرح شده است.
پرونده ویژه شماره ۱۲۹ ماهنامه مدیریت ارتباطات درباره نقش سلبریتیهای اینستاگرامی در قمار آنلاین است که طراحی جلد نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. افزایش اقبال به شبکههای قمار آنلاین به مرحلهای نگرانکننده رسیده و از سویی نیز سرشاخههای آنها که اغلب در خارج از کشور اقامت دارند، سودهای کلانی به جیب میزنند. در داخل اما سلبریتیهای اینستاگرامی برای قمار آنلاین حسابی بازارگرمی میکنند.
در همین رابطه شروین وکیلی، جامعهشناس در مقالهای از لذت دروغین قمار نوشته که به زعم او به شکلگیری و تداوم نوعی رفتار تکراری منتهی میشود. امیرحسین جلالی، روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در مصاحبهای درباره تبعات نقشآفرینی سلبریتیها در پدیده قمار آنلاین صحبت کرده و گفته جامعهای که سلبریتیها تکیهگاه آن باشد، جامعهای تودهای است که ناتوان از تجزیه و تحلیل است.
در همین پرونده از منظر ارتباطی با احسان شاهقاسمی، مترجم کتاب «سواد رسانهای» نیز گفتوگو شده است. شاهقاسمی معتقد است استفاده حسابشده و درست از سواد رسانهای، رهایی از باتلاق قمار آنلاین را ممکن میکند.
پروندهای با موضوع دیپفیک و عصر پساحقیقت
در شماره ۱۲۹ ماهنامه مدیریت ارتباطات، صفحاتی را به یکی از پیشرفتهای شگفتانگیز فناورانه اما نگرانکننده به نام دیپفیک یا جعل عمیق اختصاص داده شده است. تکنیکی که استفاده نادرست از آن میتواند بر تمام ساحات زندگی و از جمله مواجهه با حقیقت تاثیرات اساسی بگذارد . در این پرونده با جواد دلیری، مترجم کتاب «اخبار جعلی» گفتوگویی ترتیب داده شده. به باور سردبیر روزنامه «ایران»، در زمانه پساحقیقت، جهان برساخته رسانههاست و در آن همهچیز حقیقت دارد، حتی دروغ. سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز با کاوه بهبهانی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه درخصوص تحولات معرفتشناختی در پرتو فناوریهای جدید گفتوگو کرده است.
صفحاتی دربارۀ نقش رسانهها در پیروزی انقلاب اسلامی
در شماره جدید ماهنامه مدیریت ارتباطات تاثیر نوارکاست و پلیکپی در پیروزی انقلاب سال ۵۷ را هم بررسی شده است. اولین وسیله ارتباطی مهم در انقلاب ایران دستگاههای ضبط و پخش کاست بود که امکان تکثیر سریع و بالای نوارهای سخنرانی و دسترسی مردم به آنها را فراهم کرد. این پرونده، گفتوگو با بهروز بهزادی، روزنامهنگار پیشکسوت و سردبیر فعلی روزنامه «اعتماد» است که از حال و هوای مطبوعات در روزها و ماههای پرالتهاب منتهی به پیروزی انقلاب گفته است.
تاملاتی درباره رسانه
مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات در سرمقاله شماره ۱۲۹ این نشریه درباره تضعیف مرجعیت رسانههای اصلی در کشور نوشته است. امیرعباس تقیپور، بحران کمبود مخاطب را بیش از هر چیز ناشی از فشارها بر رسانهها و رفتارهایی دانسته که موجب شده عنصر خطرپذیری جای خود را به احتیاط بیش از حد در میان خبرنگاران و روزنامهنگاران بدهد. سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات نیز در یادداشت خود به اهمیت کار روزنامهنگاری واقعی پرداخته و از ضربههایی که خبرنگاران و روزنامهنگاران آماتور و غیرحرفهای و شبکههای اجتماعی به حیثیت این حرفه وارد کردهاند، نوشته است. مشکلات معیشتی روزنامهنگاران و برخوردهای نامناسب و دور از شان چهرههای سیاسی با اصحاب رسانه نیز فرازهای دیگری از یادداشت علی ورامینی است.
در شماره یکصدوبیستونهم ماهنامه مدیریت ارتباطات، آثار و نوشتارهای دیگری از مهدی آزموده، فاطمه باباخانی، مریم بهریان، ابوالفضل رجبی، شهاب شهسواری، شاهو صبار، راحیل صفوی، نیوشا طبیبی، فرهاد مهرابی، میلاد نوری، و... را میخوانید.
ماهنامه مدیریت ارتباطات با مدیرمسئولی امیرعباس تقیپور و سردبیری علی ورامینی منتشر میشود.
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