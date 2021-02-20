به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی نیا عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بهمن ماه امسال به ۶۰ حادثه امدادرسانی کردند که مجموعاً در حوادث ۱۴۱ نفر حادثه دیده را پوشش دادند.

وی افزود: از این تعداد ۲۹ نفر توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین ۲۳ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر اظهار کرد: در بهمن ماه ۷۶ تیم عملیاتی به تعداد ۲۸۵ نفر بوسیله ۶۸ ناوگان امدادی عملیات‌ها را انجام دادند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۶۰ حادثه بیشتر تعداد حادثه مربوط به حوادث جاده‌ای با ۳۳ مورد بوده است و همچنین طی این مدت ۶ عملیات کوهستان نیز انجام گرفته است.

یوسفی نیا افزود: در بهمن ماه امسال ۳ مورد عملیات شهری و عملیات‌های دریایی، سیل و آب‌گرفتگی و آتش سوزی هرکدام یک مورد به ثبت رسیده است و گفتنی است ۱۵ مورد خدمات حضوری نیز انجام گرفته است.