تحرکات جدید نظامیان آمریکایی در حومه حسکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نظامیان اشغالگر آمریکایی کاروانی حامل تجهیزات نظامی و مواد لجستیک به پایگاه غیرقانونی خود در فرودگاه خراب الجیر در حومه حس که وارد کردند.

منابع محلی به سانا اعلام کردند که اشغالگران آمریکایی ستونی متشکل از ۲۵ خودرو نظامی به یکی از مراکز خود در منطقه اللایف ستون در غرب شهر حس که از طریق جاده بین المللی به فرودگاه خراب الجیر در حومه شهر المالکیه وارد کردند.

این در حالی است که اشغالگران آمریکا طی هفته‌های اخیر دست به تحرکاتی در مناطق تحت اشغال خود در جزیره سوریه زده‌اند.

نظامیان آمریکایی سلاح و مواد لجستیک وارد این مناطق کرده‌اند.

این همزمان با احداث فرودگاه نظامی در منطقه میدان نفتی العمر در حومه شرقی دیرالزور و شروع به احداث پایگاه نظامی جدید در منطقه الیعربیه در حومه شمال شرقی حسکه است. این در راستای طرح آمریکا برای ادامه حمایت از گروههای مسلحی است که نفت و منابع طبیعی سوریه را می‌دزدند.‌