انتقال کاروان نظامی ارتش آمریکا از حسکه به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، نظامیان آمریکایی یک کاروان نظامی شامل ۱۱۰ خودرو و تجهیزات نظامی را از پایگاه خود در فرودگاه «خراب الجیر» واقع در حومه «الحسکه» خارج کردند، این اقدام از طریق گذرگاه «الولید» صورت گرفت.

منابع محلی اعلام کردند که کاروانی با ۷۰ خودروی نظامی آمریکا در ساعت ۳ بامداد به وقت محلی از طریق گذرگاه مذکور به سمت شمال عراق حرکت کرد، خروج نظامیان با پوشش بالگردهای آمریکایی انجام شد.

این منابع افزودند که پس از آن کاروانی دیگر با ۴۰ خودروی نظامی به موازات حرکت بالگردهای آمریکایی از پایگاه خود خارج شدند.

در طول این عملیات، تمامی راههای منتهی به فرودگاه «خراب الجیر» توسط شبه نظامیان «قسد» که مورد حمایت آمریکا هستند، بسته شده بود.