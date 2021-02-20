به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در نشست ستاد مقابله با کرونا که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ویروس کرونا انگلیسی در کشورهای منطقه شیوع پیدا کرده است و در این شرایط باید راهکارهای جدی برای کنترل مرزها اندیشیده شود.

وی افزود: در همین راستا از امروز تردد مسافر از پنج مرز رسمی پرویزخان، خسروی، شیخ صله، شوشمی و سومار با کشور عراق ممنوع است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: تردد کامیون‌های حمل کالا با رعایت کامل و جدی دستورالعمل‌های بهداشتی برقرار است.

بازوند میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم در استان کرمانشاه را کمتر از ۵۰ درصد عنوان کرد و گفت: اگر این سهل‌انگاری‌ها همچنان ادامه داشته باشد، هزینه‌های بسیار سنگینی متوجه استان کرمانشاه خواهد شد.

بازوند به ۲۴ مصوبه کرونایی در هفته گذشته ستاد مقابله با کرونا اشاره و خاطر نشان کرد: یک گروه ویژه مسئول نظارت بر اجرای این مصوبات شده‌اند و هر دستگاهی طبق وظایف محوله در زمینه حفظ و حراست از سلامت مردم، کوتاهی داشته باشد، با مدیر آن مجموعه برخورد جدی می‌شود.