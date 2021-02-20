عذرخواهی روابط عمومی نظام پزشکی برای درخواست واکسیناسیون هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حواشی ایجاد شده به دنبال درخواست اخیر حسین کرمان پور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداشت مبنی بر در اولویت قرار دادن هنرمندان برای تزریق واکسن کرونا، طی با انتشار توییتی از این پیشنهاد خود عذرخواهی کرد.

وی در پیامی نوشت:

«شکی نیست که اولویت واکسیناسیون با کادر درمان است و نامه‌ام صرفاً برای لحاظ شدن زحمات هنرمندان در دوران کرونا در سند ملی بود و نه فراتر از دیگران.

ظاهراً هدف نامه، به درستی بیان نشده که متواضعانه عذر خواهم! امیدوارم با ورود و ساخت سریع‌تر واکسن برای همه مردم، خاطر همگی آرام شود»

چندی پیش کرمان پور طی نامه‌ای به رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، خواستار اختصاص سهیمه به هنرمندان برای واکسیناسیون کرونا شده بود که این امر با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی همراه شد.