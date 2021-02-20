اعلام آمار مخاطبان کنسرت های روز چهارم «موسیقی فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، آمار مخاطبان کنسرت های مجازی چهارمین روز سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد.

بر اساس آمار سایت های پخش اجراهای جشنواره، در چهارمین روز جشنواره ۱۰ هزار و ۱۵۸ نفر اجراها را تماشا کردند.

اجرای گروه «همنوازان چکاد» ۲ هزار و ۲۱۰ نفر، گروه های «آوای اصلان کتول» و «دالاهو» یک هزار و ۴۳۸ نفر، دوئت سان موس یک هزار و ۵۹، رسیتال پیانو دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی ۲ هزار و ۶۲ نفر و کنسرت ارکستر سمفونیک تهران ۳ هزار و ۳۸۹ نفر در چهارمین روز سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر تماشاگر داشتند.

اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر تا چهارم اسفند از سایت جشنواره، انجمن موسیقی ایران و چند پلتفرم دیگر پخش می‌شود.