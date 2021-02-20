توزیع دو هزار و ۳۶۵ چادر امدادی در منطقه زلزله زده سی سخت

امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر در سی سخت گفت: همچنین تعداد یک هزار و ۱۱۳ بسته مواد غذایی ۷۲ ساعته بین زلزله زدگان شهرستان دنا توزیع شد.

وی افزود: ۱۸۴ عدد هیتر برقی، ۷۰ تخته موکت و ۲۰۰ تخته پتو نیز تاکنون بین آسیب دیدگان زلزله سی سخت توزیع شده است.

جهانبین با بیان اینکه همچنان امدادرسانی به مناطق زلزله زده ادامه دارد، گفت: اگر مردم احساس می‌کنند که امدادرسانی با تأخیر انجام می‌گیرد ناشی از تجمعاتی است که در خیابان‌ها و یا جلوی هلال احمر وجود دارد و فعالیت‌ها را کند می‌کند.

وی افزود: با این حال در زمینه توزیع اقلام امدادی به مردم آسیب دیده مشکلی نداریم و پشتیبانی از طریق سازمان امداد و نجات و استان‌ها صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: توقعی که از مردم داریم عدم تجمع در مناطق زلزله زده و مراکز امدادرسان است تا روند امدادرسانی به بهترین شکل انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: کسانی هم که قصد دارند بسته‌های مواد غذایی و اقلام امدادی در اختیار مردم قرار دهند با هماهنگی با جمعیت هلال احمر باشد تا کمک‌ها به درستی در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.

جهانبین همچنین گفت: بحث اسکان اضطراری وظیفه جمعیت هلال احمر است و ما از همان ساعات ابتدایی بحران نسبت به برپایی اردوگاه اضطراری اقدام کردیم اما از آن استقبال نشد که دلیل آن بیماری کرونا بوده است.

وی افزود: در خصوص اسکان فراتر از چادر وظیفه دیگر دستگاه‌های عضو ستاد بحران است که آنها باید در این خصوص تصمیم بگیرند.