به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی با تشریح اقدامات انجام شده در مناطق زلزلهزده شهرستان خوی گفت: تا ساعت ۹ صبح امروز در راستای توسعه اردوگاههای اضطراری شهری، تعداد این اردوگاهها به ۳۱ مورد رسیده و توزیع تجهیزات لازم اعم از پتو، گرمایش و بستههای غذایی در حال اجرا و عملیاتی شدن است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه تاکنون قریب به شش هزار و ۹۲۰ مورد چادر در میان زلزلهزدگان توزیع شده است، گفت: تاکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ تخته پتو و دو هزار و ۳۶۰ تخته موکل در مناطق زلزلهزده توزیع شده و بستههای غذایی به تناسب بهصورت ۷۲ ساعته در میان عزیزان توزیع میشود.
وی با اشاره به خریداری چهار هزار هیتر برقی و آغاز توزیع آنها اذعان کرد: تیمهای واکنش سریع از پنج استان در منطقه مستقر هستند.
سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: اسکان اضطراری در حال راه انداری است و تا امشب به بیش از ۴۰ محل اسکان اضطراری خواهد رسید.
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