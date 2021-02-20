کسب یک پیروزی و یک شکست برای نمایندگان کردستان در لیگ دسته سوم

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه قطار رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور به ایستگاه هشتم خود رسید و نمایندگان کردستان به مصاف حریفان رفتند.

تیم شهدای گروس بیجار با دو گل محسن حیدری و علی زارعی تیم عقاب تبریز را شکست داد و جایگاه خود را در صدر جدول این رقابت‌ها مستحکم‌تر کرد.

فوتبالیست‌های خورشید مهر قروه در استادیوم چمران این شهر به مصاف «کانیاو اشنویه» تیم قدرتمند و رده سومی جدول رفتند که در پایان با یک گل بازی را به میهمان واگذارد کردند.

گل تیم اشنویه‌ای را دروازه بان این تیم از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۷۹ بازی به ثمر رساند تا تنها صحنه گرم این بازی سرد را از آن خود کند.