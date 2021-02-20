برگزیدگان مسابقه «‌نور النور» در خرمشهر معرفی شدند

هادی آبیار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این رویداد فرهنگی همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با مشارکت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، اداره فرهنگی شهرداری خرمشهر، واحد قرآن کریم دفتر امام جمعه، کانون فرهنگی هنری مسجد امام محمدباقر (ع) در شهرستان خرمشهر برگزار شد.

وی افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته، در رشته (ترتیل) نفر اول محمد امیری فر، نفر دوم امید قنام و نفر سوم ناصر رابحی به عنوان برگزیدگان این رشته شناخته شدند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر اظهار کرد: در رشته (تحقیق) زیر ۱۶ سال، نفر اول محمدرضا یاسری و نفر دوم حسین عموری توانستند که رتبه و مورد تقدیر را کسب کنند.

آبیار گفت: هدف از برگزاری این مسابقه ارتقا و ترویج فرهنگ و سبک زندگی قرآنی در بین مردم، ایجاد انس و الفت در بین خانواده با محوریت قرآن کریم، ارج نهادن به فعالیت‌های قرآنی و تشویق نخبگان قرآنی منطقه است.