شناسایی ۶۲ مورد ویروس انگلیسی در کشور/ ماجرای تست های جعلی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

وی با اعلام اینکه ۱۱ شهر قرمز در استان خوزستان داریم، گفت: در خوزستان شاهد ایجاد موج انفجاری هستیم که ناشی از شیوع بالای ویروس انگلیسی در کشور عراق است.

رئیسی ادامه داد: هفته گذشته میزان بستری‌ها روزانه کمتر از ۱۰۰۰ نفر بود، اما مراجعات سرپایی رو به افزایش است که در صورت تداوم این وضعیت در یکی دو هفته آینده میزان بستری‌ها بالا خواهد رفت و در چهار هفته آینده میزان مرگ و میرها شدت خواهد گرفت.

وی افزود: اگر نخواهیم پروتکل‌ها را جدی بگیریم، شرایط خطرناک خواهد شد، به طوری که در بعضی از شهرستان‌ها میزان رعایت پروتکل‌ها به زیر ۱۰ درصد می‌رسد.

رئیسی تاکید کرد: تاکنون ۶۲ مورد ابتلاء به ویروس انگلیسی در کشور داشته‌ایم که ۷ نفر آنها فوت کرده‌اند.

وی افزود: اگر رعایت نکنیم حتماً اتفاق ویروس چینی تکرار می‌شود.

به گفته رئیسی، در حال حاضر ۱۱ شهر قرمز، ۵۲ شهر نارنجی و ۱۷۲ شهر زرد داریم.

وی افزود: ۱۰ کشور بیشترین اتباع وارد شده به کشور ما را دارند که عراق، از جمله این ۱۰ کشور است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: یکی از مشکلات ما تست‌های پی سی آر جعلی است که از کشورهای دیگر وارد کشورمان می‌شوند و این وضعیت در مرزهای زمینی خیلی سخت‌تر است.

وی افزود: شنیده شده است که این افراد با یک میلیون تومان، تست‌های جعلی را تهیه می‌کنند.

رئیسی در ادامه به وضعیت تأمین واکسن اشاره کرد و گفت: اولین واکسن تولید داخل ما، واکسن پاستور خواهد بود که تکنولوژی آن را از کوبا گرفته‌ایم و خودمان تولید می‌کنیم.

وی افزود: اگر بازار سیاه واکسن به وجود بیاید قطعاً از خارج وارد خواهد شد که مردم نباید اعتماد کنند.

رئیسی گفت: تزریق واکسن بر اساس سند ملی ستاد مقابله با کرونا خواهد بود.