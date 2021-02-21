  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

رئیس بسیج اصناف کرمانشاه:

پرهیز از تجمع در بازار برای جلوگیری از تعطیلی دوباره است

پرهیز از تجمع در بازار برای جلوگیری از تعطیلی دوباره است

کرمانشاه- رئیس بسیج اصناف کرمانشاه گفت: پرهیز از تجمع در بازار برای جلوگیری از تعطیلی دوباره است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز نشست رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با حضور مدیرکل حوزه امنیتی استانداری، فرماندار، نماینده ویژه دادستان عمومی و انقلاب و رئیس بسیج اصناف کرمانشاه در سالن شهدای اصناف این شهرستان برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی با تاکید بر همکاری اصناف در اجرای مصوبات ستاد استانی و ملی کرونا از ابتدای همه‌گیری این ویروس در کشور و استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم کرونایی لازم است، تمامی اصناف کرمانشاه با استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کادر بهداشت و درمان را همراهی کنند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن سال نو و آغاز فروش ویژه عید نوروز که سهم به سزایی در درآمدزایی تمامی اصناف نسبت به طول سال دارد، رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از ازدحام در مراکز خرید ضروری است.

رئیس بسیج اصناف با بیان اینکه رعایت دستورالعمل‌ها و پرهیز از تجمع به منظور جلوگیری از اجرای ممنوعیت‌های کرونایی و تعطیلی دوباره است، گفت: توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونا در راستای جلوگیری از قرار گرفتن در پیک چهارم این بیماری است.

کد مطلب 5152902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها