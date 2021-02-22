عملکرد قابل قبول لژیونرهای هندبال ایران در لیگ اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال بجیلوار کرواسی که از حضور محسن کرمیان لژیونر کرمانشاهی هندبال ایران بهره می‌برد، در هفته پانزدهم لیگ این کشور به مصاف تیم « Umga» رفت که موفق شد در دو نیمه مقابل حریف به برتری دست یابد. نیمه نخست بازی با برد ۱۳ بر ۱۰ یاران کرمیان به پایان رسید.

بجیلوار در نیمه دوم باز هم تیم برتر میدان بود و با حساب ۱۲ بر ۱۰ این نیمه را هم با برد پشت سر گذاشت تا در مجموع ۶۰ دقیقه مسابقه هندبال ۲۵ بر ۲۰ مقابل حریف پیروز شود. در این بازی کرمیان در خط دفاعی برای تیمش خیلی خوب عمل کرد و موفق شد دو گل را برای بجیلوار به ثمر برساند. با این برد تیم کرمیان ۱۲ امتیازی شد و به رده هفتم جدول رسید. آنها در هفته شانزدهم ۲۷ فوریه مقابل « Dubrovnik» بازی خواهند کرد.

همچنین در ادامه بازی‌های یورو لیگ اروپا تیم هندبال دینامو بخارست رومانی که دو بازیکن هندبال کشورمان سعید حیدری راد و سید علیرضا موسوی را در اختیار دارد، در دیدار معوقه هفته سوم این مسابقات در خانه به مصاف نماینده کشور اسلواکی یعنی تیم «تاتران پِرشوو» رفت که با درخشش سنگربان ایرانی، سعید حیدری راد، با حساب ۳۲ بر ۳۰ این تیم را شکست داد.

در این بازی که نیمه اول آن با برد ۱۶ بر ۱۵ میزبان تمام شد، حیدری راد ۵۰ دقیقه در چارچوب دروازه دینامو قرار گرفت و ۹ سیو را به ثبت رساند. موسوی در این دیدار نتوانست برای دینامو گلزنی کند.

یاران حیدری راد با این برد ۵ امتیازی شدند و در گروه B این مسابقات در جایگاه پنجم قرار گرفتند. نماینده رومانی در دیدار بعدی به مصاف نیمه فرانسه تیم رده سوم جدول می‌رود. در گروه B تیم فوکس برلین آلمان با ۱۰ امتیاز صدرنشین است. گفتنی است از هر گروه ۴ تیم به مرحله بعدی صعود می‌کند.