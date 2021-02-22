تصاویری از مصدومیت دوباره بیرانوند و انتقال با برانکارد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیست و هشتم ژوپیر لیگ بلژیک شب گذشته تیم آنتورپ به مصاف سنت ترویدن رفت که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

علیرضا بیرانوند که در بازی قبل آنتورپ در لیگ اروپا مقابل گلاسکو رنجرز آسیب دیده بود، در این مسابقه مجدداً در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت. بیرانوند که به گفته خودش با درد کهنه ای در پایش دست و پنجه نرم می‌کند، مجدداً در بازی شب گذشته آسیب دید.

در دقیقه ۳۰ مسابقه، بیرانوند برای مهار توپ بازیکن سنت ترویدن از محوطه شش قدم بیرون آمد و بعد از گرفتن توپ، با یک فریاد بلند اعلام کرد که مصدوم شده است.

تلاش پزشکان آنتورپ برای بازگشت بیرانوند به بازی بی فایده بود و وی در نهایت در دقیقه ۳۵ با برانکارد زمین بازی را ترک کرد و تعویض شد. «دی ولف» دروازه بان بلژیکی دوباره جای بیرانوند را گرفت.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بیرانوند در بازی برگشت با گلاسکو رنجرز در روز پنجشنبه غایب خواهد بود.