تراشه تولید اپل هدف بدافزار مرموز قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این باور میان کاربران رایانهها وجود دارد که دستگاههای اپل نسبت به بدافزارها ایمن هستند. نه تنها این باور اشتباه است بلکه به نظر میرسد هکرهای پیشرفته مشغول بررسی ایده سرقت یا استفاده از بدافزاری برای رایانههای مک هستند که نیاز به پوشاندن رد شأن نباشد.
طبق گزارش آرس تکنیکا، محققان امنیت سایبری شرکتهای «مال ویر بایتس» و «قناری سرخ»(Malwarebytes/ Red Canary) بدافزار مرموزی در حدود ۳۰ هزار رایانه مک کشف کردهاند که برای ارائه یک بار نامشخص به دستگاه طراحی شده بود. همچنین این بدافزار مجهز به مکانیسم خودویرانگر است که هرگونه نشانه از وجود آن را از بین میبرد. بدافزار مذکور «گنجشک نقره ای»(Silver Sparrow) نام گرفته است.
شرکت «قناری سرخ» در وب سایت خود جزئیاتی را منتشر کرده است؛ مانند چگونگی کشف چند نسخه از بدافزار که نه فقط تراشههای اینتل بلکه تراشههای M۱ تولید اپل را گرفتهاند.
این درحالی است که هفته قبل یکی از محققان امنیت سایبری گزارشی درباره کشف نخستین بدافزاری منتشر کرده بود که تراشه ساخت اپل را هدف گرفته است.
خوشبختانه بدافزار «گنجشک نقره ای» پس از خروج از رایانه نتوانسته بود رد خود را پاک کند و کشف شد. همچنین هیچ شواهدی از خسارت آن به دستگاهها وجود ندارد.
کارشناسان هشدار داده بودند در صورتیکه اپل به جای تراشههای اینتل از نمونههای تولید خود در دستگاهها استفاده کند، احتمالاً هکرها راحت تر میتوانند از طریق شکافها بدافزار را به کار گیرند.
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