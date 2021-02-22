هیات فوتبال استان تهران عرضه نداشت/ هنوز نایب رئیس هستم!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عابدینی دبیر و نایب رئیس پیشین هیات فوتبال استان تهران درباره برگزاری انتخابات هیات فوتبال استان تهران گفت: بعد از دو سال تاخیر عمدی ان شاءالله امروز تغییری در هیات ایجاد شود و هیچ هجمه و حاشیهای نباشد. ما نسبت به کشور، ضعیفترین هیات فوتبال را داریم.
عابدینی افزود: در این ۱۲ سال کدام زمین فوتبال در اختیار هیات فوتبال قرار داده شده است؟ یعنی ما چه عرضهای داشتهایم زمین بگیریم؟ کدام سالن در اختیار هیات فوتبال بوده؟ از کدام نماینده شورای شهر و نماینده مجلس پوئن گرفتهایم؟ چرا باید حق داوران ما خورده شود؟ ضعیفترین حمایت از تیمهای تهران میشود. لیگ برتر را نمی گویم بلکه منظورم لیگهای پایینتر است. تیمهای دسته پایین ما با مصیبت تیمداری میکنند و هیچکدام زمین ندارند.
وی ادامه داد: ما فقط ورودی تیمها را اضافه کردیم. همیشه یک سال از نظر مالی عقب بودیم چون هیات تهران نمیتواند کمک بگیرد. ما را تحویل نمیگیرند. امیدوارم کسی انتخاب شود که برای تهران آورده بیاورد. ۲۲ منطقه شهرداری داریم چرا نباید سالن و زمین داشته باشیم.
دبیر پیشین هیات فوتبال استان تهران در خصوص ریاست حبیب الله شیرازی در این هیات تاکید کرد: نمیخواهم کسی را بکوبم. با شیرازی کار کردهام و برایش احترام قائل هستم. در دو سالی که خانه نشستم علیه او حرفی نزدم. حرفم این است که رئیس هیات فوتبال تهران را در هیچ مجمعی تحویل نمیگیرند. رئیس هیات فوتبال تهران باید نماینده مجلس را بشناسد و یا درب اتاق استانداری را راحت باز کند. ما نتوانستیم تعامل برقرار کنیم.
عابدینی در پایان درباره خروجش از جلسه مجمع هیات فوتبال گفت: طبق قانون نایب رئیس و دبیر رسمی هیات فوتبال تهران هستم. من با طالقانی صحبت کردم که گفت "بیرون چه کار میکنی". او دستم را گرفت و داخل جلسه رفتم ولی نه میز برایم دیده شده بود نه پلاک. دبیر مجمع گفت من نایب رئیس نیستم. در حالی که در ثبت شرکتها من نایب رئیس و دبیر هیات فوتبال هستم. فیفا میگوید اگر میخواهند نایب رئیس را برکنار کنند باید مجمع تشکیل شود.
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