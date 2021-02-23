نیاز بانک خون کاشان به ۳ گروه خونی کمیاب

محمدرضا ذیلائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بانک خون کاشان به همه گروه‌های خونی نیاز دارد، اظهار داشت: نیاز به سه گروه خونی «آ» و «اُ» منفی و «بی» مثبت بیش از دیگر گروه‌های خونی است.

وی با اشاره به مشارکت خوب مردم کاشان در اهدای خون برای استفاده بیماران نیازمند از فرآورده‌های خونی ابراز داشت: امیدواریم افرادی خیر و نوع دوستی که تمایل به اهدای خون دارند نسبت به این موضوع هر چه زودتر اقدام کنند.

میانگین اهدای خون بانوان کاشانی نسبت به متوسط کشوری کمتر از نصف است

رئیس سازمان انتقال خون کاشان با اشاره به اینکه میانگین اهدای خون بانوان کاشانی نسبت به متوسط کشوری کمتر از نصف است، تصریح کرد: در سطح کشور میانگین اهدای خون بانوان حدود پنج درصد است ولی این موضوع در کاشان حدود دو درصد است.

وی کمیاب‌ترین گروه خونی در کاشان را «اُ» منفی دانست و گفت: فراوان‌ترین گروه خونی هم در کاشان «اُ» مثبت است.

ذیلائی افزود: افرادی که تمایل به اهدای خون دارند می‌توانند همه روز هفته غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۳ به کاشان، میدان قاضی اسدالله، ابتدای خیابان شهیدان اسلامی تبار مراجعه کنند.