به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی عصر دوشنبه در بررسی طرحهای ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته است.
وی با اشاره به تصویب پروژههای متعدد زیرساختی از جمله طرحهای ورزشی در سفر سال ۹۷ رئیس جمهور به استان بوشهر، خاطرنشان کرد: دو پروژه ورزشی شامل سالن اختصاصی ژیمناستیک و سالن سه هزار نفری به تصویب رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر با اشاره به پیشرفت مطلوب این دو پروژه تاکید کرد: سالن ژیمناستیک با مراحل تکمیل و آماده سازی و سالن سه هزارنفری شهر بوشهر نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومانی سالن اختصاصی ژیمناستیک و سالن سه هزار نفری بیان کرد: هزینه تمام شده پروژه ژیمناستیک ۴۰ میلیارد تومان و سالن سه هزار نفری ۷۰ میلیارد تومان است.
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