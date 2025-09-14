سالن ورزشی شهید مهدوی بوشهر تا دهه فجر سال آینده تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در بازدید از سالن ورزشی سه هزار نفری بوشهر اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی در استان، مورد توجه قرار دارد و پروژه‌هایی در شهرستان‌ها در دست اجراست.

وی افزود: امروز از سالن ورزشی سه هزار نفری در مجموعه استادیوم شهید مهدوی، بازدید و مسائل و مشکلات پروژه‌، بررسی شد.

استاندار بوشهر ابراز کرد: طبق قول پیمانکار، سالن سه هزار نفری تا ماه پایانی سال ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود که البته انتظار داریم تا قبل از دهه فجر سال آینده، شاهد تکمیل عملیات ساختمانی این پروژه ارزشمند باشیم.

زارع ابراز کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی و تجهیز اماکن مورد مطالبه ورزشکاران استان، در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود تا اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها تأمین شود.