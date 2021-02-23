به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ویلیام جویس برای کارگردانی یک نسخه انیمیشنی از رمان مشهور اسکات فیتزجرالد انتخاب شده است.

برای نوشتن فیلمنامه نسخه انیمیشنی «گتسبی بزرگ» برایان سلزنیک که نویسنده فیلمنامه اقتباسی «شگفت‌زده» در سال ۲۰۱۷ با اقتباس از رمانی به همین نام از خودش بود، انتخاب شده است.

این اولین نسخه انیمیشنی است که از رمان «گتسبی بزرگ» ساخته می‌شود. آخرین نسخه سینمایی این رمان، فیلم باز لورمان در سال ۲۰۱۳ بود که با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و کری مولیگان ساخته شد.

جویس با تاکید بر اینکه گتسبی بزرگ در میان کتاب‌خوانان جایگاه مهمی دارد، گفت: بخش مهمی از قدرت گتسبی از نثر تاثیرگذار فیتزجرالد می‌آید.

وی افزود با وجود ساخته شدن فیلم‌های متعدد از این رمان وی فکر می‌کند انیمیشن می‌تواند به کیفیت دست‌نیافتنی رمان برسد.

یک ماه پیش اعلام شد «گتسبی بزرگ» در قالب سریال به تلویزیون می‌آید و «A+E استودیوز» و آی‌تی‌وی استودیوز آمریکا با همکاری هم و مایکل هرست نویسنده قصد دارند یک سریال تلویزیونی با بودجه بزرگ با اقتباس از «گتسبی بزرگ» بسازند.