ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی کشور به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهمین روز ماه رجب‌المرجب و ولادت حضرت جوادالائمه (ع)، جلسه ستاد بزرگداشت دهه کرامت دوشنبه چهارم اسفند با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، حرم حضرت معصومه (س)، بنیاد امام رضا (ع)، برخی مدیران استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.

در این جلسه که با محور دو موضوع اصلی به شکل مجازی برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاضر علاوه بر ارائه گزارش‌های مرتبط با اقدامات صورت گرفته در حوزه دهه کرامت، به ارائه گزارشی در رابطه با فعالیت‌های انجام شده نسبت به یاری‌رسانی به مردم زلزله زده منطقه سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداختند که در این راستا مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد این استان نیز گزارشی جداگانه ارائه کرد.

حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخشی از این جلسه، با ذکر روایتی از امام جواد (ع) و اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت حُسن احترام و ادب و وقار در برخوردها، گفت: بزرگ‌ترین درسی که از امام جواد (ع) می‌توانیم بگیریم، آن است که در برخورد با یکدیگر با نگاه کرامت و احترام برخورد کنیم. دهه کرامت نیز به دنبال یادآوری همین ویژگی است که برخورد کریمانه با دیگران داشته باشیم که ادب در این عرصه از مصادیق رفتار و برخورد کریمانه محسوب می‌شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین با اشاره به وقوع زلزله سی‌سخت و اقداماتی که در راستای خدمت‌رسانی به مردم زلزله‌زده منطقه انجام شده است، گفت: با توجه به شرایط منطقه سی‌سخت، از اعضای ستاد بزرگداشت دهه کرامت تقاضا می‌کنم با توجه به شعار خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت به یاری مردم منطقه بشتابند.

وی در ادامه به جشنواره «شده‌ام ۹ ساله» اشاره کرد و افزود: با توجه به جایگاه نماز و از سوی دیگر تاکیداتی که حضرات معصومین (ع) و بزرگان دین نسبت به این مهم داشتند، باید از کودکی فرزندان خود را با نماز مأنوس کنیم چراکه انس با نماز اثرات تربیتی و اجتماعی فراوانی دارد لذا امیدواریم دستگاه‌ها و نهادهای حاضر در ستاد بزرگداشت دهه کرامت با آستان مقدس حضرت معصومه (س) در برگزاری این جشنواره همکاری کنند.

رئیس ستاد فهما در ادامه با اشاره به مسئله ثبت دهه کرامت در تقویم رسمی کشور گفت: این مهم به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده است و پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) به عنوان آغاز دهه کرامت اعلام می‌شود.

در بخش دیگری از جلسه مذکور هرکدام از دستگاه‌ها و نهادهای حاضر به ارائه گزارشی نسبت به فعالیت‌های خود به منظور یاری و خدمت رسانی به مردم سی سخت پرداختند که در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد که استان‌هایی را به عنوان معین در راستای خدمت رسانی به مردم سی‌سخت در عرصه‌هایی نیز درمان، اسکان و ملزومات غذایی تعیین کرده است.

نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور نیز طی گزارشی از حضور گروه‌های جهادی طلاب در منطقه زلزله زده سی سخت خبر داده و در ادامه اظهار کرد که این مرکز آمادگی دارد تا در رابطه با برگزاری جلسات هیئت اندیشه‌ورز دهه کرامت حضور مضاعفی داشته باشد چراکه این مهم در دستور کار این مرکز نیز قرار دارد.

پویش «مسجد، کانون مهر علوی»

همچنین در ادامه گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان، اعتاب مقدسه از جمله آستان حضرت معصومه (س) در عرصه یاری رسانی به مردم سی سخت ارائه شد؛ خبرگزاری شبستان نیز به عنوان رسانه رسمی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با راه اندازی پویش «مسجد، کانون مهر علوی» وارد میدان شد.

همچنین فعالیت‌های مرتبط با جشنواره «شده‌ام ۹ ساله» ارائه شد، این جشنواره از سوی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، با مشارکت ستاد فهما، ستاد اقامه نماز، وزارت آموزش و پرورش و ویژه دخترانی است که به تازگی به سن تکلیف رسیدند، در این راستا بنا شد نهادها و دستگاه‌های حاضر به کارکنان خود اعلام کنند که اگر فرزندان دختری دارند که تازه به سن تکلیف رسیدند در این برنامه شرکت داشته باشند.

بخش دیگری از این جلسه اختصاص به آغاز برنامه‌های دهه کرامت داشت؛ بر این اساس بنا شد تا از هفته آینده جلسات دبیران کارگروه‌های ستاد بزرگداشت دهه کرامت آغاز شود، همچنین در این راستا کمیته محتوایی دهه کرامت نیز از سوی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) فعالیت خود را آغاز می‌کند.

بخش دیگری از این جلسه اختصاص به بررسی شرایط برگزاری فعالیت‌های دهه کرامت داشت که بر این اساس تصمیم بر آن شد تا فعالیت‌ها با فرض اینکه وضعیت کرونا به همین شکل باشد، اجتماعات محدودتر بوده و عموم برنامه‌ها در فضای مجازی و رسانه متبلور شود و از سوی دیگر از ظرفیت معنوی ماه مبارک رمضان به منظور آشنایی بیش از پیش آحاد مردم با سیره و سنت علی بن موسی الرضا (ع) استفاده شود.

استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مختلف به ویژه مراکز مردمی در راستای تحقق شعار «خدمت کریمانه به رسم اهل بیت» از دیگر محورهایی بود که در این جلسه مطرح شد، همچنین با توجه به اینکه در این ایام عموماً برنامه‌های سال ۱۴۰۰ تدوین می‌شود، بنا شد موضوع برنامه‌های مجموعه‌های مختلف در سال آینده بررسی شده و پیش‌بینی‌های لازم انجام شود؛ در این راستا بنیاد امام رضا (ع) اعلام کرد که برنامه‌های این مجموعه بسته شده و منتظر برگزاری جلسات ستاد دهه کرامت هستند تا گزارشی از فعالیت‌هایی که برنامه‌ریزی کردند، به اعضا ارائه کنند.

در بخش دیگری از این جلسه یاد و خاطره شهید «محسن جعفری» از شهدای مدافع امنیت کشور که اخیراً در استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید گرامی داشته شد، آن شهید برادر نماینده حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در ستاد بزرگداشت دهه کرامت بود.