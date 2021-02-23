تهدید تولید ملی با انتشار اخبار کذب

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پس از انتشار خبری در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مبنی بر سرطان زا بودن محصولات کلوچه نادری به نقل از یک نشریه آلمانی، این محصول مجدداً مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.

با بررسی دقیق و علمی نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های مرجع داخل و خارج از کشور و بعد از دریافت نتیجه آزمون و تاییدیه سلامت از مراجع ذی‌صلاح، بر اساس مستندات مطلبی که پیشتر در خصوص سرطان‌زا بودن این محصول مطرح شده بود، رد می‌شود.

مدیرکل نظارت بر غذا و نوشیدنی سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: تمام محصولات صادراتی از ایران مطابق با مقررات سازمان جهانی بهداشت کُدکس codex مواد غذایی و سازمان غذا و دارو ایران تولید می‌شوند.

در واکنش دیگر دکتر ربابه شیخ الاسلام رئیس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران اعلام کرد: بر اساس مستندات، بازرسی‌ها و آزمایشات انجام شده، این محصول فاقد آلاینده‌های میکروبی و شیمیایی مضر برای سلامت انسان بوده و مصرف آن ایمن است.

همچنین انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ضمن رد ادعای نشریه آلمانی صحت و سلامت محصولات این شرکت را تأیید و بر این اساس سلامت مصرف‌کنندگان را در حاشیه امنیت غذایی دانست.

باشگاه توسعه کسب و کار کمیسیون ملی یونسکو-ایران در سال جهش تولید ملی و در راستای حمایت از تولید کنندگان و کمک به توسعه زیر ساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی آنان تأسیس شد که شرکت کلوچه نادری عضو این باشگاه است.