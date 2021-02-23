هیچ مساله مشکوکی در توافق ایران با آژانس اتمی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز (سه‌شنبه) در حاشیه همایش بین المللی مطالبات حقوقی دفاع مقدس در خصوص اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی، اظهار داشت: از صبح امروز این قانون اجرا شده است.

وی ادامه داد: ما از ۲۷ بهمن به صورت رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردیم که از صبح پنجم اسفند ماه قانون مجلس در این باره اجرا خواهد شد و به همین دلیل اجرای این قانون از صبح امروز آغاز شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان درباره سفر آقای گروسی به کشورمان گفت: آقای گروسی به ایران آمد تا ترتیباتی را جهت اجرای قانون داشته باشیم؛ به توافقاتی در این رابطه رسیدیم و اصل این توافق بر این است که نوارهایی که از برنامه‌های هسته‌ای ما ضبط می‌شوند، که هیچگاه به صورت زنده به آژانس ارائه نمی‌شد بلکه به طور روزانه و هفتگی ارائه می‌شد، از این به بعد نگهداری می‌شود و در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد؛ البته اجرای پادمان ادامه پیدا می‌کند.

ظریف تاکید کرد: پادمان، تعهد جمهوری اسلامی ایران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان را هم به ما نمی‌دهد و این به آن معناست که همکاری ما با آژانس ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه آنچه آقای صالحی با آژانس توافق کرد، یک موفقیت بود، گفت: اگر دوستان مجلس مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند، آن رفتار غیر لازم در مجلس انجام نمی‌شد. اگر ضمیمه را بخوانند هیچ مساله مشکوکی نیست.

وزیر امور خارجه گفت: اجرای مصوبه مجلس به معنای قطع همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست و قانون مجلس نیز چنین چیزی را نخواسته است.

ظریف تصریح کرد: همکاری ایران با آژانس ادامه پیدا می‌کند اما این همکاری فراتر از پروتکل الحاقی نخواهد رفت و در این چارچوب همکاری خواهیم کرد. با کشورهای مختلف 1+4 یعنی روسیه، چین و سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا و با سایر کشورها از ماهها قبل گفتگو داشتیم البته بحث کاهش تعهدات ایران در چارچوب ماده ۳۶ برجام بیش از دو سال است که شروع شده و بحث خروج آمریکا از برجام و کاهش تعهدات ایران بحث همیشگی ایران در جلسات با طرف‌های برجام بوده است.

وی افزود:بحث مصوبه مجلس نیز که در همین چارچوب مصوب شده است به اطلاع همه رسیده و گفته‌ایم به محض اینکه آنها تعهدات خودشان را اجرا کنند، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به تعهدات خود باز می‌گردند و ما نیز به تعهدات خود عمل می‌کنیم.

وزیر امور خارجه گفت: اروپایی‌ها نیز برخلاف آنچه ادعا دارند به تعهدات خودشان در برجام عمل نکردند، در خود برجام نیز صرف امضای یک کاغذ کافی نیست. در ماده ۲ ضمیمه ۲ برجام و ماده ۵ ضمیمه ۲ برجام، اروپایی‌ها آثار اقدام را امضا کردند اما در واقع همه شرکت‌های اروپایی از ایران رفتند. آنها هیچ حمایتی از شرکت‌های اروپایی نکردند. آنها نقض تعهد داشتند، لذا تبلیغاتی که اروپایی ها راه انداختند و مرتب تکرار می کنند که همه تعهدات را اجرا کرده‌اند غیر واقعی است و حتماً به تعهدات خودشان عمل نکردند.

وی ادامه داد: اروپایی‌ها علاوه بر برجام، 11 تعهد دیگر داشته اند که به آن نیز عمل نکردند و اینستکس تنها مقدمه ای برای اجرای آن یازده طرح بود که حتی در اجرای آن هم موفق نشدند. ما اعلام می‌کنیم جای طرفین را عوض نکنید. آمریکا و اروپا کسی است که به حقوق بین الملل تجاوز کرده و اگر می‌خواهند به برجام برگردند باید روش ترامپ را متوقف کنند و اگر ادعا دارند روش ترامپ شکست خورده باید اجرای این روش را متوقف کنند، آن وقت ما نیز اقدامات خودمان را برمی‌گردانیم.

ظریف در خصوص اقدامات و اتفاقات روز گذشته مجلس گفت: متاسفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه که جناب آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند یک موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است که آقای صالحی با شجاعت توانمندی و با اتکا به این ملت انجام دادند. اگر دوستان ما در مجلس روز قبل و هماهنگی هایی که شده بود را نگاه کرده بودند و همانطور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست و هفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد. اگر همه این‌ها را نگاه کرده بودند آن رفتار کاملاً غیر لازم که دیروز در مجلس صورت گرفت انجام نمی‌شد.

وی ادامه داد: ما این را به حساب این می‌گذاریم که تحولات خیلی سریع اتفاق افتاده است. دوستان ما اطلاع نداشتند و توافق را نخوانده بودند. آنها اگر زمینه را بخوانند همه چیز باز و آشکار است. دوستان ما از زمان برجام یک حرف‌هایی را دنبال کرده‌اند که ضمیمه محرمانه و سری دارد. هر چیز در برجام آمده ما مثل آمریکایی‌ها نبودیم که برجامی که به انگلیسی بوده است را بگذاریم کنار و چیز دیگری چاپ کنیم، ما خود برجام را در اختیار همه گذاشتیم، مردم می‌توانند آن را بخوانند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: توافق چند روز پیش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آشکار است و ان‌شاءالله در تاریخ ثابت خواهد شد که این توافق یکی از نقاط قوت ماست.

ظریف در خصوص پیشنهاد طرف اروپا برای حضور آمریکا به عنوان میهمان در یک جلسه مشترک و بررسی برجام گفت: ما نشست رسمی با آمریکا نخواهیم داشت. این پیشنهاد که آمریکا در نشست غیر رسمی که عضو آن نباشد، دعوت بشود در حال بررسی است.