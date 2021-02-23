۱۰ کتاب در حوزه جنگ جنگل در مازندران تالیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی صبح سه شنبه در بازدید از دفتر حفظ آثار شهرستان بابل بر ضرورت تدوین کتاب نقش بابل در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و هزار و ۷۰۰ شهید این شهر تأکید کرد و با بیان اینکه در حوزه جنگ جنگل تاکنون ۱۰ کتاب تولید شد، از رونمایی کتاب کارنامه جنگ جنگل در نیمه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سردار ملکی با اشاره به ایثار مردم در هشت سال دفاع مقدس بر لزوم بکارگیری از ظرفیت مردمی در جمع آوری، نشر و ترویج آثار دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: جنگ نباید فراموش شود و برای انتقال فرهنگ و معارف دفاع مقدس به نسل‌های آینده باید خاطرات و آثار رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و مردم جمع آوری شود.

این مسئول بر ضرورت ایجاد پایگاه فرهنگی دفاع مقدس تأکید کرد و آن را مکانی برای نمایش آثار رزمندگان و دلاورمردان جبهه‌های حق علیه باطل دانست.

وی با اشاره به اینکه در مازندران، پایگاه‌های فرهنگی فعالی داریم که در جشنواره ملی حائز رتبه شدند، تصریح کرد: رزمندگان دفاع مقدس راویان خوبی برای تبیین فرهنگ پایداری هستند و باید شناسایی و بکارگیری شوند.

سردار ملکی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان بابل گفت: باید قدردان شهدا باشیم و مکان‌هایی که از روحانیت و معنویت خاص شهدایی برخوردار است شناسایی و معرفی کنیم.