رژیم صهیونیستی هزینه خطا در محاسبات راهبردی خود را خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) امروز (سه‌شنبه) در جلسه با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، بر حفظ و ارتقا آمادگی‌های دفاعی امنیتی تأکید کرد.

وی با توجه به ضرورت رویارویی راهبردی با دشمن، با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و نتیجه آن در شکست راهبرد فشار حداکثری دشمن و انجام رزمایش‌های متعدد در طول سال توسط فرماندهان ارتش و سپاه که برابر فرمان فرماندهی معظم کل قوا انجام شد، از فرماندهان نظامی تقدیر کرد.

سردار رشید خطاب به آمریکا و هم‌پیمانان او در منطقه، گفت: رژیم صهیونیستی با تحریک آمریکا به جنگ و کشته شدن سربازان آمریکایی در منطقه به دنبال بی‌ثباتی و جنگ است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با فراخوانی ایران به رویارویی همه‌جانبه و تهدید امنیت ملی ایران، هزینه خطا در محاسبات راهبردی و اقدامات خود را بدون تردید خواهد پرداخت.