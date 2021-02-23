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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

سرلشکر رشید:

رژیم صهیونیستی هزینه خطا در محاسبات راهبردی خود را خواهد پرداخت

رژیم صهیونیستی هزینه خطا در محاسبات راهبردی خود را خواهد پرداخت

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: رژیم صهیونیستی با فراخوانی ایران به رویارویی همه‌جانبه و تهدید امنیت ملی ایران، هزینه خطا در محاسبات راهبردی و اقدامات خود را خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) امروز (سه‌شنبه) در جلسه با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، بر حفظ و ارتقا آمادگی‌های دفاعی امنیتی تأکید کرد.

وی با توجه به ضرورت رویارویی راهبردی با دشمن، با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و نتیجه آن در شکست راهبرد فشار حداکثری دشمن و انجام رزمایش‌های متعدد در طول سال توسط فرماندهان ارتش و سپاه که برابر فرمان فرماندهی معظم کل قوا انجام شد، از فرماندهان نظامی تقدیر کرد.

سردار رشید خطاب به آمریکا و هم‌پیمانان او در منطقه، گفت: رژیم صهیونیستی با تحریک آمریکا به جنگ و کشته شدن سربازان آمریکایی در منطقه به دنبال بی‌ثباتی و جنگ است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) تأکید کرد: رژیم صهیونیستی با فراخوانی ایران به رویارویی همه‌جانبه و تهدید امنیت ملی ایران، هزینه خطا در محاسبات راهبردی و اقدامات خود را بدون تردید خواهد پرداخت.

کد مطلب 5154391

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