به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت یک سال از آغاز عملیات رسانه‌ای در مقابله با کرونا اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز بوشهر طی این مدت بیش از ۱۷۵ هزار دقیقه برنامه تولید کرد.

وی اضافه کرد: این برنامه‌ها شامل ۷۳ هزار دقیقه در رادیو و رادیو نما، ۶۷ هزار دقیقه در تلویزیون و سامانه زیرنویس، ۳۱ هزار دقیقه در خبر و چهار هزار دقیقه در فضای مجازی و در گستره استانی، ملی و فراملی تولید و پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره هشت شهید مدافع سلامت و ۸۸۰ نفر فوت شدگان کرونا در استان بوشهر گفت: این مرکز برای ثبت و ضبط این وقایع ده‌ها مستند رادیویی، تلویزیونی و خبری و همچنین ویژه برنامه رادیویی و تلویزیونی ساعت سلامت را برنامه‌ریزی، تولید و پخش کرده است.

ناظر افزود: در این یک سال چهار مرحله امدادرسانی و مواسات و همدلی مومنانه مردم نوع‌دوست استان بوشهر به صورت زنده از شبکه‌های سراسری و بین المللی پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: از ابتدای شروع کرونا تا کنون، مصوبات بیش از ۱۲۰ جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، هیئت‌های اندیشه ورز استانی منجر به برنامه سازی رسانه‌ای شده که اطلاع رسانی، آموزش، امید آفرینی و شادی و نشاط محور آنها بوده است.