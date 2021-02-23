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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

جانشین تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد:

تمام امکانات تیپ ۴۸ فتح برای امداد رسانی به سی سخت بسیج شد

تمام امکانات تیپ ۴۸ فتح برای امداد رسانی به سی سخت بسیج شد

یاسوج- جانشین تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد از بسیج تمام امکانات این تیپ برای امداد رسانی به شهر زلزله زده سی سخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قلی پور ظهر سه شنبه در جمع طلاب جهادی افزود: تمام ظرفیت‌های ترابری تیپ ۴۸ فتح به منطقه زلزله زده سی سخت اعزام شده است.

قلی پور با بیان اینکه تیپ ۴۸ فتح با تمام امکانات در حال خدمات رسانی به مردم است، اظهار کرد: انتقال وسایل خانه‌های مردم به جاهای امن از برنامه‌های مورد هدف است.

جانشین تیپ ۴۸ فتح استان با بیان اینکه باید حضور مؤثر و تأثیرگذار در رفع مشکلات مناطق آسیب دیده داشته باشیم، گفت: حضور بخش‌های مختلف، بسیج طلاب و طلاب جهادی جای تشکر دارد و همیشه پای کار هستند.

وی با اشاره به جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب، گفت: رهبری نکته‌ای فرمودند که معارف دینی و قرآنی را در جوامع اسلامی و ملت‌های مسلمان عملیاتی کنیم که حضور شما طلاب تبلوری از منویات رهبری است.

کد مطلب 5154466

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    نظرات

    • سعید IN ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
      0 0
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      جناب جانشین تیپ میشه بفرمائید درموضوع توزیع کانکس چطور به یکی که خانواده اش رادرخانه ای اسکان دادن کانکس داده اندبدون اینکه نیازش باشه بنحوی که هفته ای بعدتحویل همینطور بسته مانده وجاگذاری ومورداستفاده قرارنگرفته چون اصلا اینجانیستند اما درعین حال کسانی که هم خانه تخریب هم خانه ندارندوامکان وتوان
    • سعید US ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
      0 0
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      ولی کسانی که امکان تهیه خانه ندارند را مستحق دریافت ندانسته والان باید هنوزآواره ودربدرباشند اینکه بایدپارتی وآشناداشته وسفارشی باشی تا حداقل نیازهات تامین بشه درسپاه هم مث بقیه جاههابیدادمیکنه

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