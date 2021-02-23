تمام امکانات تیپ ۴۸ فتح برای امداد رسانی به سی سخت بسیج شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین قلی پور ظهر سه شنبه در جمع طلاب جهادی افزود: تمام ظرفیت‌های ترابری تیپ ۴۸ فتح به منطقه زلزله زده سی سخت اعزام شده است.

قلی پور با بیان اینکه تیپ ۴۸ فتح با تمام امکانات در حال خدمات رسانی به مردم است، اظهار کرد: انتقال وسایل خانه‌های مردم به جاهای امن از برنامه‌های مورد هدف است.

جانشین تیپ ۴۸ فتح استان با بیان اینکه باید حضور مؤثر و تأثیرگذار در رفع مشکلات مناطق آسیب دیده داشته باشیم، گفت: حضور بخش‌های مختلف، بسیج طلاب و طلاب جهادی جای تشکر دارد و همیشه پای کار هستند.

وی با اشاره به جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب، گفت: رهبری نکته‌ای فرمودند که معارف دینی و قرآنی را در جوامع اسلامی و ملت‌های مسلمان عملیاتی کنیم که حضور شما طلاب تبلوری از منویات رهبری است.