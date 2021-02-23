شهرک گلخانه ای در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر سه شنبه در حاشیه انعقاد تفاهمنامه ایجاد شهرک گلخانهای در استانداری مازندران با اظهار اینکه این شهرک با سرمایه گذاری یک شرکت وابسته به بنیاد شهید احداث میشود، اعتبار وسرمایه گذاری این طرح را ۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
وی وسعت شهرک گلخانهای را ۲۵ هکتار و مجتمع کشاورزی را ۴۰۰ هکتار بیان کرد و گفت: این طرح سرمایه گذاری میتواند در توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی با اظهار اینکه ایجاد گلخانهها از جمله مؤلفههای اقتصاد مقاومتی وجهش تولید به شمار میرود، تصریح کرد: این طرحها با رویکرد اقتصاد مقاومتی ورونق سرمایه گذاری در استان اجرایی میشود.
حسین زادگان با عنوان اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی و هلدینگ ها برای ایجاد طرحهای اقتصادی در استان حمایت میشود، یادآور شد: مزیتهای سرمایه گذاری فراوانی از جمله آب بندان ها، دامداری، اصلاح نژاد، صنایع دستی وغیره در استان وجود دارد.
استاندار مازندران خواستار همکاری دستگاهها ونهادها برای اجرای طرحهای اشتغال زا در استان شد و گفت: باید برنامه ریزی برای رفع موانع فراروی صورت گیرد.
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