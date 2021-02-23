نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به «ریاض» سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن به شهر «ریاض» عربستان سفر کرده است. وی قصد دارد در جریان این سفر با مقامات ارشد سعودی دیدار و گفتگو کند.

بر اساس این گزارش، «استفان دوژاریک» سخنگوی سازمان ملل ضمن تأیید سفر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به عربستان سعودی، گفت: وی قصد دارد در این سفر در خصوص راهکارهای پایان جنگ یمن با مقامات ریاض گفتگو کند.

سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد به عربستان سعودی درحالی است که نبرد جبهه مأرب بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است و نیروهای مقاومت یمن در چند قدمی تسلط کامل بر این شهر قرار گرفته‌اند.

پیش از این، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن با اشاره به درخواست گریفیتس برای توقف هرچه سریع‌تر نبرد آزادسازی مأرب، گفت: گریفیتس به خوبی می‌داند که ائتلاف متجاوز سعودی طرح توقف حملات هوایی به یمن در ازای توقف عملیات هایِ نیروهای مقاومت را نپذیرفت.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن همچنین یادآور شده است: ائتلاف متجاوز سعودی تصور می‌کرد که نیروهای وابسته به آن می‌توانند در صنعاء پیشروی کنند و به همین دلیل حملات خود به یمن را متوقف نکرده و به محاصره همه جانبه این کشور ادامه دادند. بنابراین، در حال حاضر درخواست گریفیتس برای توقف نبرد آزادسازی مأرب پذیرفتنی نیست.