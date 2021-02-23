مدیران قرآنی جلسات تفسیری برای فهم عوام را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران اداره کل قرآن و عترت سازمان دارالقرآن الکریم ظهر امروز سه شنبه ۵ اسفند ماه با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و حجت الاسلام اخوان صباغ رئیس سازمان دارالقرآن الکریم برگزار شد.

حجت الاسلام قرائتی در این نشست گفت: این وضعیتی که ما گرفتارش شدیم برای این است که قرآن را وارد زندگی‌مان نکردیم. قرآن، خودش و نماز را ذکر بیان می‌کند و آن را مایه آرامش انسان می‌شمارد.

وی با مقایسه‌ای میان فعالیت‌های سازمان تبلیغات و دولت گفت: دولت برای پرتقال شب عید مردم هزار برنامه دارد اما ما چه میزان برای قرآنی کردن مردم برنامه‌ریزی منطقی و درست کرده‌ایم؟ باید از این مساله عذرخواهی کنیم چرا که پول و عمر مردم را تلف کرده ایم. کارهایی که انجام می‌دهیم یا باید واجب باشد یا مستحب یا مشکل مردم و جامعه را حل کند. سازمان تبلیغات باید به این امور مدیران فرهنگی و قرآنی نظارت داشته باشد تا بتوانند آن را گسترش بدهد.

این مفسر و معلم قرآن با تاکید بر اینکه طلاب حوزه و مدیران بر مسند نشسته لازم است که دوره‌های تفسیری ببینند، گفت: پایان نامه‌های دکتری هیچ مشکلی را حل نکرده است. به عنوان مثال اینکه بدانیم «تولیت آستان قدس در قرن‌های مختلف به دست چه کسی است» چه مشکلی را از جامعه امروز ما حل می‌کند؟

حجت السلام قرائتی افزود: آتش به عمر و پول مردم زدیم و از آنها باید عذرخواهی کنیم وظیفه فعالین عرصه قرآنی این است که سوره‌های کوچک را کار کرده و کاری به نقل قول‌ها نداشته باشند.

وی ادامه داد: خودتان به عنوان مبلغ قرآنی منابع را ببینید و بخوانید. آیت الله حائری می‌گفتند: طلبه مانند مادر می‌ماند که خودش از هر غذایی می‌خورد اما تنها شیر را به فرزندش می‌دهد. حالا هم شما به عنوان مدیران کل قرآنی باید تمام نقل قول‌های مختلف را ببینید و برای مردم بیانی رسا و شیوا داشته باشید.

این مفسر قرآن با بیان اینکه تفسیرهای ما بیانی سخت برای مردم دارد، اظهار داشت: تفسیرهای موجود برای خواص است و عوام آن را نمی‌فهمند.

حجت الاسلام قرائتی افزود: مدار تفسیر از جایی که باید به آن پرداخته می‌شد، خارج شده است چرا که تفسیرهای هفتاد جلدی که روانه بازار می‌شود را کسی مطالعه نخواهد کرد. باید با بیان روان به مردم بگوییم تا فهم قرآن مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه محتوا نباید قلم فرسایی کنیم، اظهار داشت: زمانی مردم غذا در منزل طبخ می‌کردند اما بعد از زمانی از رستوران‌ها آماده تحویل می‌دادند و امروزه حتی حوصله جویدن غذا را هم ندارند. مواظب باشید پرچم تفسیر را که در دست گرفتید به جای درستی بنشانید. ببینید چه کسانی می‌توانند تفسیر بگویند و آنها را به دفتر امام جمعه یا سازمان تبلیغات دعوت کنید و تفسیرهای چند دقیقه‌ای ارائه کنید تا برای مردم قابل استفاده باشد.

حجت الاسلام قرائتی با تاکید بر اینکه سازمان تبلیغات باید خودش جوهر داشته باشد، گفت: بودجه کاری نمی‌کند آنچه می‌تواند اثر گذار باشد جوهر است. اگر تو صیاد باشی همه جا صید هست. مهم جوهر است. اگر قرآن بهترین کتاب است باید برایش تا آخرین نفس استقامت کرد. باید پایش ایستاد تا بمیریم. ما در اسلام بازنشستگی نداریم. مدفن آیت الله مرعشی نجفی در کتابخانه اش است یعنی تا آخرین لحظه در راه علم تلاش و مجاهدت نمود.

قرائتی افزود: نیت باید درآوردن قرآن از مهجوریت باشد اینکه می‌گویند در قرآن تدبر کنید نیز در همین راستا است. ما باید نیت کنیم قرآن را از مهجوریت در بیاوریم و شعر، خواب، قصه و نقل تاریخ را در جلساتمان استفاده نکنیم.