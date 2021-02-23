به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «تاس‌ها» به کارگردانی کامیار صالح پور و تهیه‌کنندگی مشترک سعید مهدی نیا و کامیار صالح پور، با به پایان رسیدن مراحل فنی، کار پخش و توزیع بین‌المللی خود را آغاز کرده است.

پیمان شاه‌ محمدی درباره این فیلم کوتاه و موضوع جهانی آن گفت: در «تاس‌ها» عوامل نام آشنا و حرفه ای سینما با ما همکاری داشتند و این موضوع باعث شد فیلم از لحاظ تولید و اجرا به سمت درستی حرکت کند. از طرفی نیز جهان امروز به فیلم‌هایی با موضوع جنگ و اثرات پس از جنگ نیازمند است تا بتواند وارد مرحله جدیدی از گفتگوهای صلح آمیز شود چرا که جهان بیشتر از هر موقعی، نیازمند صلح و آشتی است.

وی تاکید کرد: دغدغه مجموعه عوامل «تاس‌ها»، انتشار پیام صلح و بشردوستی است که در فضایی فانتزی و شکل روایی کمیک در قالب یک فیلم کوتاه در آمده است.

به گفته کامیار صالح پور کارگردان این فیلم کوتاه، نگاه «تاس‌ها» به موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اثرات ناشی از آن پس از اتمام جنگ است. فیلم کوتاه «تاس ها» در پی نشانه های پس از جنگ بدون مرزبندی و اشاره مستقیمی دارد به آن چه که همچنان در زیرپوست اجتماع باقیمانده است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «تاس‌ها» آمده است: «چند سال پس از تغییر حکومت شاهنشاهی در ایران، جنگ بین عراق و ایران که یک جنگ تحمیلی از طرف کشور عراق بود، پس از هشت سال به پایان می‌رسد. در این بین یک فرمانده و یک انقلابی از ایران، یک شب را در کنار هم سپری می‌کنند و در مقابل هم قرار می‌گیرند. هنوز اثرات جنگ پابرجاست.»

در «تاس‌ها» رضا جهانی، سعید مهدی نیا و سمیه قهرمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فهرست عوامل این فیلم کوتاه عبارت است از کارگردان: کامیار صالح پور، نویسنده: گرسیوز دقیقی، مدیر تصویربرداری و نورپرداز: پریا صادق بیگی، مدیر صدابرداری: حسام مژدهی نیا، تدوین: پیمان شاه محمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار کارگردان: سالار حنیفه پور، میلاد رشید و مانی کارآمد، طراح صحنه: سعید یزدانی، طراح لباس: سحرحق شناس، طراح گریم: رکسانا نیک پور، صداگذار: حسین شکوهی و پیمان شاه محمدی، آهنگساز: آترین آدالان، منشی صحنه: سپیده پریزن، عکاس: ستاره سهیلی، مشاور رسانه‌ای: محمدصالح حجت الاسلامی، مدیر تولید: مریم قاسم آبادی و محمد گودرزی، تهیه‌کننده: سعید مهدی نیا و کامیار صالح پور، مشاور هنری پروژه، جانشین تهیه‌کننده، مجری طرح و پخش بین الملل: پیمان شاه محمدی.