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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

«تاس‌ها» آماده حضور در جشنواره های بین المللی شد

«تاس‌ها» آماده حضور در جشنواره های بین المللی شد

پیمان شاه‌ محمدی مجری طرح و پخش کننده مستقل بین‌المللی از آغاز پخش بین المللی فیلم کوتاه «تاس‌ها» خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «تاس‌ها» به کارگردانی کامیار صالح پور و تهیه‌کنندگی مشترک سعید مهدی نیا و کامیار صالح پور، با به پایان رسیدن مراحل فنی، کار پخش و توزیع بین‌المللی خود را آغاز کرده است.

پیمان شاه‌ محمدی درباره این فیلم کوتاه و موضوع جهانی آن گفت: در «تاس‌ها» عوامل نام آشنا و حرفه ای سینما با ما همکاری داشتند و این موضوع باعث شد فیلم از لحاظ تولید و اجرا به سمت درستی حرکت کند. از طرفی نیز جهان امروز به فیلم‌هایی با موضوع جنگ و اثرات پس از جنگ نیازمند است تا بتواند وارد مرحله جدیدی از گفتگوهای صلح آمیز شود چرا که جهان بیشتر از هر موقعی، نیازمند صلح و آشتی است.

وی تاکید کرد: دغدغه مجموعه عوامل «تاس‌ها»، انتشار پیام صلح و بشردوستی است که در فضایی فانتزی و شکل روایی کمیک در قالب یک فیلم کوتاه در آمده است.

به گفته کامیار صالح پور کارگردان این فیلم کوتاه، نگاه «تاس‌ها» به موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اثرات ناشی از آن پس از اتمام جنگ است. فیلم کوتاه «تاس ها» در پی نشانه های پس از جنگ بدون مرزبندی و اشاره مستقیمی دارد به آن چه که همچنان در زیرپوست اجتماع باقیمانده است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «تاس‌ها» آمده است: «چند سال پس از تغییر حکومت شاهنشاهی در ایران، جنگ بین عراق و ایران که یک جنگ تحمیلی از طرف کشور عراق بود، پس از هشت سال به پایان می‌رسد. در این بین یک فرمانده و یک انقلابی از ایران، یک شب را در کنار هم سپری می‌کنند و در مقابل هم قرار می‌گیرند. هنوز اثرات جنگ پابرجاست.»

در «تاس‌ها» رضا جهانی، سعید مهدی نیا و سمیه قهرمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فهرست عوامل این فیلم کوتاه عبارت است از کارگردان: کامیار صالح پور، نویسنده: گرسیوز دقیقی، مدیر تصویربرداری و نورپرداز: پریا صادق بیگی، مدیر صدابرداری: حسام مژدهی نیا، تدوین: پیمان شاه محمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار کارگردان: سالار حنیفه پور، میلاد رشید و مانی کارآمد، طراح صحنه: سعید یزدانی، طراح لباس: سحرحق شناس، طراح گریم: رکسانا نیک پور، صداگذار: حسین شکوهی و پیمان شاه محمدی، آهنگساز: آترین آدالان، منشی صحنه: سپیده پریزن، عکاس: ستاره سهیلی، مشاور رسانه‌ای: محمدصالح حجت الاسلامی، مدیر تولید: مریم قاسم آبادی و محمد گودرزی، تهیه‌کننده: سعید مهدی نیا و کامیار صالح پور، مشاور هنری پروژه، جانشین تهیه‌کننده، مجری طرح و پخش بین الملل: پیمان شاه محمدی.

کد مطلب 5154566

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