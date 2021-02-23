به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

بیش از یکسال از شیوع ویروس منحوس کرونا در دنیا و بخصوص کشور عزیزمان می‌گذرد و در این مدت همه تلاشگران عرصه درمان با پیشگامی جنابعالی بیشترین تلاش خود را معطوف نجات جان مردم نموده‌اند و زحمات فوق‌العاده را در این مدت متحمل شدند که چه بسا با هیچ چیز قابل جبران نباشد و در این راه عده‌ای از همکاران شما جان خود را فدای سلامت هم وطنانمان نمودند که ان شاء الله عند ربهم یرزقون خواهند بود.

اما در عین تعظیم و خضوع در برابر این حرکت بزرگ کادر درمان، نباید از زحمات مضاعفی که امسال بیش از همیشه بر دوش پرسنل آرامستان‌ها تحمیل شد، غافل شویم.

جهادگران خاموشی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و هیچگاه در کانون رسیدگی نبودند و در این بحران کرونا نیز خدمات آن‌ها غالباً نادیده گرفته شده در حالی که از مدیران ارشد کشوری حداقل انتظار همراهی و همدلی با این افراد می‌رود، لیکن اگر اقدامی برای دلجویی از این قشر زحمتکش صورت نمی‌گیرد استفاده از عباراتی غیر منصفانه و خارج شأن در قبال خدمات تطهیر کنندگان و غسالان آرامستان‌ها و نیروهای جهادی این راه نهایت کم لطفی است.

همانگونه که مستحضرید عمل شرعی تغسیل اموات یک واجب کفایی است و عملشان از این جهت مانند رزمندگان دلاور جبهه‌ها است و این قشر شریف با تقبل انجام این کار و لطمات زیاد روحی و جسمی که در طول سالیان بر آن‌ها تحمیل شده باری عظیم از دوش جامعه برداشته‌اند و استفاده از کلمات غیر منصفانه و سبک باعث رنجش و دل شکستگی بیشتر برای آنان خواهد شد.

امید است هرچه سریع‌تر با دلجویی از این قشر زحمتکش موجب بر طرف شدن آزردگی خاطر این بخش از جامعه تلاشگر آرامستان‌ها شوید.

حسین مهدوی دامغانی

سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور.»